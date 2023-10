La nueva estafa que utiliza a Mercado Pago como cebo

“Como trabajo con información, ya estoy prevenido y fue la primera vez que me pasó. Cuando me dijo eso, me recalcó que habían bloqueado la posible compra. A lo cual le dije que la característica del llamado era rara, que sabía que Mercado Pago no llama para eso y, además, como no tengo para comprar un kilo de yerba menos estaba por comprar un aparato así”, añadió Joselo, dejando en claro que no sería objeto de esta artimaña. “Como trabajo con información, ya estoy prevenido y fue la primera vez que me pasó. Cuando me dijo eso, me recalcó que habían bloqueado la posible compra. A lo cual le dije que la característica del llamado era rara, que sabía que Mercado Pago no llama para eso y, además, como no tengo para comprar un kilo de yerba menos estaba por comprar un aparato así”, añadió Joselo, dejando en claro que no sería objeto de esta artimaña.

Frente a estas declaraciones, Campos compartió que su interlocutor mantuvo inicialmente un prolongado silencio y, luego, con un tono despectivo, le cortó.

“Me hubiera gustado grabar la llamada, pero lo hizo desde WhatsApp y no pude hacerlo”, culminó.

image.png

Es crucial resaltar que, tal como experimentó Joselo, miles de individuos enfrentamos el riesgo de atravesar una situación semejante. Por lo que, con el propósito de brindar orientación y prevenir situaciones similares, compartimos las siguientes sugerencias:

En caso de que recibas una notificación a través de WhatsApp o una comunicación telefónica que te alerte sobre posibles contratiempos con tu cuenta, es crucial abstenerse de responder. La entidad nunca emplea estos canales como medio de notificación acerca de inconvenientes relacionados con tus cuentas.

Si te solicitan que procedas a la instalación de una aplicación, tal como TeamViewer, con la finalidad de ejercer control remoto sobre tu dispositivo móvil, evita llevar a cabo esta acción. La compañía jamás requerirá que instales aplicaciones en tu dispositivo.

Asimismo, si llegas a recibir peticiones para que compartas información sensible, tales como tu contraseña, códigos de autenticación o la totalidad de los números de tus tarjetas, es esencial resistirte a tales requerimientos. Estos datos gozan de un carácter privado y carecen de utilidad en relación con la ayuda que pudieran brindarte.

