Estafas en la app de Booking: En qué consisten y cómo evitarlas

“Soy una persona que trabaja en el sector tecnológico, por lo que me considero conocedor de estas artimañas. Asimismo, he recibido formaciones diversas sobre el tema, por lo que nunca pensé que me pasaría a mí”, manifestó. “Me pilló viajando sin un buen acceso a internet ni al teléfono, así que procedí a hacer lo que se me indicaba”.

“En efecto había recibido un mail que parecía de Booking, y como previamente había recibido ese mensaje dentro de su propia aplicación, no lo puse en duda. Justo un momento después de introducir los datos de pago y viendo el cargo en mi tarjeta, me di cuenta de que había sido un timo”, afirmó afligido. “En efecto había recibido un mail que parecía de Booking, y como previamente había recibido ese mensaje dentro de su propia aplicación, no lo puse en duda. Justo un momento después de introducir los datos de pago y viendo el cargo en mi tarjeta, me di cuenta de que había sido un timo”, afirmó afligido.

image.png

En la actualidad, estas artimañas han conseguido sustraer sumas que alcanzan hasta los 1.500 euros, y su propagación se verifica a nivel global. Cuando se les cuestiona al respecto, los representantes de Booking afirman categóricamente que no ha habido un acceso no autorizado a sus sistemas, sino que los perfiles de los establecimientos hoteleros inscritos en su plataforma web están siendo suplantados.

Lo más preocupante para los usuarios radica en que los hoteles se están negando a reembolsar los montos afectados, argumentando que, al tratarse de pagos fraudulentos, no pueden ser considerados responsables de las pérdidas sufridas.

----------------------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

La miniserie de Netflix basada en un siniestro caso real

Pese al finde, El Trece con 3 programas que penden de un hilo

AFIP beneficia a los usuarios y complica a los comercios

Alarmante: El cambio de color del océano y su mensaje