Llamativo giro en Telefe: Ciclo líder pierde panelista clave

Mientras que el periodista Pablo Montagna revelaba a través de su perfil en Twitter ahora X, la evolución de la carrera profesional de Antonelli, “Hoy Noe Antonelli anunció que deja ‘A La Barbarossa’, pero sigue en Telefe con ‘Gol De Medianoche’ y en la TV Pública con ‘Todos Estamos Conectados’, los ciclos que conduce”.

En una conversación con La Nacion, la conductora agregó: “Simplemente, necesitaba parar un poco y ocuparme de algunas cuestiones personales. Hace mucho tiempo vengo con un ritmo muy exigido de trabajo”. “Amo a Georgina, es super generosa y hermosa persona, y tengo amigos en el programa, que, de hecho, me da mucha pena dejar de verlos todas las mañanas, pero a veces hay que tomar decisiones pensando en lo que uno necesita más allá del trabajo”, afirmó.

“Estoy muy feliz con el canal, porque no solamente me entendieron, sino que me apoyaron y sigo con mi programa de los lunes a la noche y disponible como siempre para lo que me necesiten", concluyó. “Estoy muy feliz con el canal, porque no solamente me entendieron, sino que me apoyaron y sigo con mi programa de los lunes a la noche y disponible como siempre para lo que me necesiten", concluyó.

