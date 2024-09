Denuncia contra Pablo Biró por "amenazas y extorsión"

De manera razonable y proporcional, y en el caso de servicios esenciales como el transporte aéreo, cualquier interrupción abrupta podría tener un impacto significativo para la gente y la seguridad pública. De manera razonable y proporcional, y en el caso de servicios esenciales como el transporte aéreo, cualquier interrupción abrupta podría tener un impacto significativo para la gente y la seguridad pública.

La presentación fue realizada ante el Juzgado Criminal y Correccional N°12, a cargo de Elizabeth Paisán. La formalizó el director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales, Fernando Oscar Soto.

paro aeronauticos.jpg El gobierno acciona contra Pablo Biró por afirmaciones del gremialista

Servicio esencial

Para los funcionarios, los dichos de Biró se realizaron en el marco del conflicto aeronáutico relacionado con la decisión del Gobierno Nacional de declarar el transporte aéreo como un “servicio esencial”, que impone la obligatoriedad de mantener un “servicio mínimo” en actividades de importancia estratégica para el país.

Desde la cartera de Seguridad explicaron, detalla el portal de noticias Infobae, que la denuncia busca "preservar la estabilidad de un servicio esencial y proteger los derechos de los ciudadanos".

Cuál es el argumento

Cualquier medida de fuerza que afecte servicios públicos esenciales sin agotar otras vías previas podría ser considerada una ´huelga salvaje´ y, por lo tanto, estar fuera del amparo constitucional

A todo esto, los sindicatos aeronáuticos, con APLA y Biró a la cabeza, decidirán el jueves nuevas medidas de fuerza en los principales aeropuertos del país.

“Vamos a seguir protestando porque no nos dejan otra alternativa; el Gobierno no quiere negociar, no nos hace ninguna oferta y apuntan a cerrar la empresa”, afirmó al medio porteño un importante dirigente gremial del sector aeronáutico.

El conflicto se desató por mejoras salariales. Los sindicatos exigen incrementos del orden del 30% y ante la falta de resultados positivos a sus planteos insisten con medidas de fuerza, pero el fondo real es que se oponen a la privatización de la empresa, mantenida con aportes del Estado, por el abultado déficit que la caracteriza.

