ATE suma otro paro al conflicto entre gremios aeronáuticos y el gobierno

En ese orden, Marcelo Belelli, secretario general de ATE en el ANAC aseguró

Nosotros vamos a parar los servicios aeroportuarios el 19 de septiembre. Los servicios que se van a ver afectados son administrativos y operativos, en cuanto al servicio de extinción de incendios, sanidad y control terrestre. Por lo tanto, en los horarios que dure la medida de fuerza los aeropuertos no van a estar operativos, se van a disminuir los servicios y por ende las aeronaves no van a poder operar

Efectos del paro

Desde las aerolíneas, la secretaría de Transporte y la propia ANAC coinciden en que el impacto del paro en los vuelos dependerá del grado de afectación que "los sindicatos logren con los bomberos y sanidad".

"El paro puede afectar a los bomberos y control terrestre, pero creemos que va a ser casi nulo", replica el sitio de noticias de Clarin.

Lectura de Rodolfo Aguiar

La paralización de las actividades en los aeropuertos es exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional. No son los paros los que ponen en riesgo a las empresas aéreas y favorecen su privatización, sino las políticas del presidente Milei. Con despidos, congelamiento de salarios y desinversión presupuestaria, intentan rematar todo el patrimonio nacional

Durante los ceses, "se garantizarán solo los vuelos sanitarios, humanitarios y aeronaves de Estado", añadió el sindicalista.

ATE anunció el paro en una carta dirigida a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a quien le elevaron la serie de reclamos detrás del paro. Exigen "retrotraer los despidos" a miembros del organismo, la reapertura de la paritaria y la inclusión de trabajadores en la discusión sobre cambios a procesos y normativas del organismo.

