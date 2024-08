Santa Cruz absorberá el pago de Ganancias de los estatales provinciales. ¿Quién lo sigue?

"Tenemos que valorar una decisión política que beneficia de manera directa a los trabajadores, pero que también garantiza que no se resientan las prestaciones que brinda el Estado", apuntó el Secretario General de ATE Nacional.

aguiar.jpeg Según Aguiar (ATE), es "una medida que debieran imitar el resto de los gobiernos provinciales hasta que este injusto tributo (por Ganancias) vuelva a derogarse".

Finalmente, Aguiar concluyó:

La Argentina va a contramano del mundo. Nuestro sistema de recaudación impositiva es cada vez más regresivo. El Gobierno nacional ha decidido disminuir la carga de impuestos sobre los ricos y aumentar el peso de los tributos sobre los que menos tienen. Los reclamos para que se elimine este impuesto inconstitucional no van a cesar. No vamos a abandonar la calle y vamos a seguir con nuestros planteos judiciales La Argentina va a contramano del mundo. Nuestro sistema de recaudación impositiva es cada vez más regresivo. El Gobierno nacional ha decidido disminuir la carga de impuestos sobre los ricos y aumentar el peso de los tributos sobre los que menos tienen. Los reclamos para que se elimine este impuesto inconstitucional no van a cesar. No vamos a abandonar la calle y vamos a seguir con nuestros planteos judiciales

Por su parte, Vidal indicó:

El salario no es ganancia, así que los trabajadores de Santa Cruz no pagarán ganancias. Ahora es el momento de sostener con hechos lo que he defendido toda mi vida El salario no es ganancia, así que los trabajadores de Santa Cruz no pagarán ganancias. Ahora es el momento de sostener con hechos lo que he defendido toda mi vida

Además, el Ejecutivo provincial se comprometió a realizar capacitaciones para que los trabajadores puedan completar con facilidad el formulario 572 que posibilita distintas deducciones contempladas en la nueva versión del tributo.

Otras noticias de Urgente24

El RIGI entró en vigencia hoy con el decreto 749, y hay excepciones para la inversión mínima

Veto de Javier Milei: El Congreso necesita repetir los 2/3, ¿Qué hará el PRO?

"Estas elecciones presidenciales en Estados Unidos son las más importantes de nuestras vidas"

Apuestas online: El objetivo de Santa Fe en las escuelas para prevenir ludopatía

Alberto Fernández habría gestionado puesto para una peluquera en la central nuclear de Atucha