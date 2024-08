Veto de Javier Milei: El Congreso necesita repetir los 2/3, ¿Qué hará el PRO?

El Congreso dispone para insistir ante el veto del Ejecutivo del plazo previsto en el artículo 3ro. de la Ley 13.640: “Los proyectos de ley o parte de ellos que el Poder Ejecutivo devuelva observados en uso de la facultad que le acuerda el artículo 83 de la Constitución Nacional, que el Congreso no confirme en el año parlamentario en que fueran devueltos o en el siguiente, se tendrán por caducados”.

Junto con el decreto de observación, el Ejecutivo devuelve el proyecto observado a la Cámara de origen, la que debe analizar primero si desea insistir en la sanción del Congreso o aceptar el veto.

Si decide insistir, esta insistencia puede ser de manera total o parcial, es decir, puede aceptar algunas observaciones y rechazar otras, pero el proyecto observado no puede ser motivo de nuevas observaciones o modificaciones por parte del Congreso. Solo le cabe establecer si hace lugar o no a las observaciones planteadas por el Ejecutivo y decidir de este modo la redacción final de la norma observada.

Para cumplir con el requisito constitucional previsto para insistir, la Cámara de origen debe alcanzar la mayoría de dos tercios de votos de los presentes, debiéndose consignar los nombres de los sufragantes (votación nominal).

Una vez aprobada la insistencia en la Cámara de origen, decreto y proyecto pasan a la revisora a fin de cumplir igual trámite. De lograr igual criterio e igual mayoría en las dos Cámaras, el proyecto es ley. El Congreso lo comunica al Poder Ejecutivo, el que deberá promulgarlo como tal, no pudiendo hacer uso esta vez de su facultad de veto"

El desafío de Javier Milei

"El Congreso Nacional en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implica necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años", afirmó el Ejecutivo Nacional.

"No nos van a voltear el superávit fiscal...", escribió cerca de la medianoche en su cuenta de redes sociales.

La publicación fue acompañada por una imagen de Milei junto a los ministros de Economía, Luis Caputo; y de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, además del diputado nacional José Luis Espert y un grupo de asesores en materia económica, entre los que se identifica a Damián Reidel y Miguel Boggiano. (Ya que estamos: Boggiano está enviando recomendaciones a inversionitas potenciales con consejos favorables al Ejecutivo Nacional sin informar que él es parte interesada en su rol de asesor de Javier Milei).

Embed No nos van a voltear el superávit fiscal...

VIVA LA LIBERTAD CARAJOhttps://t.co/1nmmR6Hn1s — Javier Milei (@JMilei) August 23, 2024

Volviendo al tema del veto, la Oficina del Presidente publicó un comunicado adelantando que "el Presidente Javier Milei, tal cual se comprometió con los argentinos, vetará el proyecto aprobado hoy por el Congreso de la Nación (...) El Presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará".

También acusó al Legislativo de cometer "un acto de populismo demagógico", sancionado "un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria".

Y, si se entrara en vigencia, "implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años".

El conflicto institucional está planteado.

Las milanesas del PRO

'Topo' Rodríguez, desde el Instituto Consenso Federal: "En su Comunicado, Javier Milei le impone un ultimátum al PRO y le exige que no acompañe una eventual ratificación del aumento a jubilados en el Congreso. Más específicamente, le plantea al macrismo que no contribuya a que se alcancen los dos tercios en ambas cámaras. Así lo manifiesta: “confiamos en que los que durante años se han amparado en el cambio, no se presten al juego de quienes quieren destruir el programa económico del gobierno”."

Luego del rechazo del DNU de la SIDE y la sanción de la movilidad jubilatoria, el Presidente citó a la Quinta de Olivos al expresidente Mauricio Macri, y dialogaron a solas. El rumor es que la relación entre ellos sigue en "buenos términos".

Embed LES DEJO ESTE TWEET PARA QUE LE QUEDE CLARO A TODO EL MUNDO:

NO VOY A ENTREGAR EL EQUILIBRIO FISCAL DE NINGÚN MODO.

DEFENDERÉ LA CAJA A VETO PURO SI ES NECESARIO.

A puro déficit fiscal empobrecieron al País, por lo que de ningun modo voy a permitir que esto se repita.

VLLC !!! https://t.co/1MeVgfs7cV — Javier Milei (@JMilei) June 5, 2024

Según la agencia Noticias Argentinas, ellos cenaron milanesas, "menú que ya es habitual en los encuentros entre ambos."

¿Qué quiere decir esto?

¿Milei le concederá a Macri la cuota de poder que éste reclama?

¿El PRO ingresaría al Gobierno, olvidando su votación legislativa?

¿Acompañaría todo el PRO semejante 'panquequismo'?

Ver para creer. En cualquier caso, pochoclo.

