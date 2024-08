Senado: Otro revés para Milei, movilidad jubilatoria aprobada

Live Blog Post

Bensusán (UxP): "El Gobierno no tiene a los jubilados en el orden de prioridades"

Luego expuso Daniel Bensusán, senador por La Pampa de Unión por la Patria, quien cruzó duramente a Javier Milei al apuntar que los jubilados "no son prioridad para el Gobierno".

"El Gobierno no tiene a los jubilados en el orden de prioridades. Escuchamos a Milei decir que no hay plata, pero no le molesta al Gobierno darle extensiones impositivas a quienes tienen mayor poder económico, el poder concentrado", apuntó.

"¿Cómo no estar de acuerdo en una media sanción cómo esta? No será suficiente, pero es mejor de la de hoy. Esta ley tiene que salir hoy, lo que tenemos que dar es una discusión de dónde deben salir los recursos genuinos para financiar el sistema provisional de la Argentina. Pero los jubilados no pueden ser la variable de ajuste", señaló.