Muy grave: Pudo haber sido el juicio político a Javier Milei

En Diputados, el oficialismo debe definir cuestiones puertas adentro porque hay una preocupante participación de personajes que no son de La Libertad Avanza.

Por un lado, se habla del abogado K Franco Bindi -de la confianza de la diputada nacional Marcela Pagano (LLA / PBA)- hasta la realidad de que 'el Gordo' José Bonacci logró ingresar a la reunión del bloque cuando él no es legislador sino padre de una diputada nacional (Rocío Belén Bonacci, LLA / Santa Fe).

Luego, la acción de la diputada nacional Lourdes Micaela Arrieta (LLA / Mendoza), cuyo abogado -conocido como denunciante de Gerardo Millman (PRO / PBA) en los hechos vinculados al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, Yamil Castro Bianchi- le aconsejó ir a la Oficina de Violencia de Género en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Palacio de Tribunales) según rumores para acusar a su compañero de bloque, Nicolás Mayoraz (LLA / Santa Fe), presidente de la Comsión de Asuntos Constitucionales.

La situación de crisis le impide a LLA aprovechar los acontecimientos que se suceden en otras fuerzas legislativas, y de lo que podría aprovecharse para negociaciones y acciones.

Embed Hoy 79 diputados kirchneristas votaron a favor de que Fernando Espinoza, procesado por ABUSO SEXUAL, siga en el poder.



Por más que intenten despegarse de Alberto Fernández, una vez más demuestran lo que son: cómplices de machistas violentos. pic.twitter.com/vq4O6JelnF — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 21, 2024

Papelón e hipocresía

Micaela Arrieta menciona como su aliada a Rocío Bonacci, y en el bloque LLA no se ha definido aún cuál será el vínculo con ambas luego de todo lo sucedido,

En cuanto a Castro Bianchi, conocido también como abogado de Ulises Jaitt, hermano de Natacha Jaitt; y denunciante de María Eugenia Vidal (PRO / CABA) por la compra de una vivienda en el barrio porteño de Recoleta, ¿qué hace involucrado en lo doméstico de LLA?

De paso, un papelón la acción del equipo Arrieta & Castro Bianchi, que recibió casi la burla del fiscal Sergio Mola ante la denuncia que habían presentado contra los otros integrantes del bloque, en medio del escandalete por la visita al pabellón de Lesa Humanidad en el penal de Ezeiza.

En este contexto resulta llamativo el titular del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni (Córdoba / LLA), intentando desmentir los acontecimientos: “Frente a los distintos rumores y versiones que trascendieron a raíz de la reunión del bloque este miércoles (21/08), los diputados de La Libertad Avanzan sienten la necesidad de aclarar lo sucedido" (desmienten) "absolutamente cualquier tipo de episodio de violencia o agresión".

Embed Que la pelea de los libertarios no nos tape el bosque.







Casi todo el bloque de Pichetto, buena parte de la UCR, la Izquierda, UP, el bloque de Píparo, la Coalición Cívica votaron contra el DNU de la SIDE. — Déborah de Urieta (@ddeurieta) August 21, 2024

La crisis

Hay un rumor más complicado todavía que es el de la visita, días atrás, de Arrieta al bloque Unión por la Patria, para poner su teléfono a disposición de autoridades de ese bloque opositor, Germán Martínez (Santa Fe / UP) y Cecilia Moreau (PBA / UP), para que accedieran a los posteos en el chat de LLA con motivo de la visita carcelaria famosa.

Todo esto sucede en el contexto de una autoridad inesperada en la gestión de la Cámara Baja de la diputada nacional Silvia Lospennato (PRO / PBA) frente a un Martín Menem (LLA / La Rioja), que parece superado por los acontecimientos y que no puede ocultar las dudas que existen -y más con estos números adversos- acerca de su continuidad en otro período parlamentario.

LLA no debería volver a quedar en extrema minoría ante el resto de la Cámara porque está exponiendo al presidente Javier Milei. De todos modos, no parece en condiciones de evitarlo si no replantea toda su acción.

