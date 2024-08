En 44 segundos Stephen King rompió YouTube con el tráiler de su nueva adaptación para el 2025

Embed - THE MONKEY Teaser Trailer (2025) Stephen King

Las adaptaciones de Stephen King, un negocio redondo

No es novedad que las historias del autor de Maine son un imán para la taquilla. En los últimos años, películas como "It" y series como "The Stand" demostraron que el público sigue ávido por experimentar el terror marca King en la pantalla.

"The Monkey" promete continuar con esta racha exitosa, combinando el talento de Perkins detrás de cámara con una historia clásica del maestro del terror.

image.png

Los fanáticos ya cuentan los días para ver cómo se materializa esta pesadilla en los cines en 2025.

