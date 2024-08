"Estas elecciones presidenciales en Estados Unidos son las más importantes de nuestras vidas"

Pragmatismo: “ Voy a escucharlos, soy realista, práctica y con sentido común. Desde mi primer tribunal en California hasta la Casa Blanca ese ha sido siempre mi cometido”.

Ayudar a los débiles: " He defendido mujeres y niños como fiscal general. Me enfrenté contra las universidades por estar a favor de los veteranos y los estudiantes que estaban siendo estafados. Luché a favor de las personas mayores que sufrían abusos".

Narcotráfico: " batallé contra los carteles de las drogas, de armas y de seres humanos durante toda mi carrera como abogada y funcionaria judicial".

image.png Kamala Harris aceptó ser candidata a presidenta de los Estados Unidos en las elecciones del 5 de noviembre

Trump: " las consecuencias de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca son extremadamente serias. Consideren el caos si él fuera nuevamente presidente. Envió una turba para atacar el parlamento a pesar de que desde su propio partido le pidieron que quitara a esa gente del Capitolio. Fue hallado culpable de delitos de abuso sexual y amenaza con liberar a los extremistas que actuaron el seis de enero de 2021. La Corte Suprema de Justicia le dio un dictamen que le otorga impunidad: imaginen lo que podría hacer como presidente si ya no tuviera ningún tipo de límites. Va a utilizar su gran poder no para mejorar la vida de los norteamericanos sino para servir al único cliente que ha tenido siempre: él mismo”.

Seguro médico: "Trump quiso cortarlo y perjudicar a los más vulnerables. No vamos a permitirle que elimine tampoco los programas de educación. No vamos a retroceder. Vamos a marchar hacia el futuro".

Clase media: " es el sector social de donde yo vengo. Mi mamá tenía un presupuesto estricto, aunque no nos faltaba nada. Quiero ser agradecida por esas oportunidades que tuve. Trump no lucha por la clase media sino por sus amigos millonarios".

Emprendedores: "vamos a crear una economía de oportunidad donde todo el mundo pueda competir y tener éxito. Vivas en un área rural o en una ciudad grande. Ofreceremos capital para emprendedores".

Acuerdo social: " voy a unir a trabajadores y empresarios para que nuestra economía crezca".

Impuestos: "vamos a recortar impuestos para cien millones de estadounidenses. Les quitaremos de encima la presión fiscal".

Aborto: " Trump escogió a varios miembros de la actual corte suprema de justicia que son conservadores. Buscan no dejar que las mujeres puedan decidir su planificación familiar. Los médicos tienen miedo de ir a la cárcel. Vamos a crear por ley la chance de libertad de reproducción".

Armas: " apoyaremos la libertad de preservar a los colegios y los espacios públicos de los armamentos".

Migración: "redactamos hace un par de años un proyecto de ley para proteger nuestra frontera pero Donald Trump pensaba que eso iba a perjudicar su campaña y mandó a no acompañar la iniciativa. Como presidenta la voy a aprobar de manera inmediata una norma para este tema. Podemos cumplir la herencia de un país de inmigrantes y, al mismo tiempo, controlar la migración asegurando nuestros límites".

Fuerzas armadas: "seguiremos teniendo los ejércitos más letales del mundo. Voy a atender a nuestras tropas, nunca hablaré mal del sacrificio que hacen por todos nosotros".

Espacio exterior: "vamos a liderar los descubrimientos y avances espaciales en este siglo XXI. Seremos nosotros y no China los que tomemos la delantera".

image.png Elecciones presidenciales: Kamala Harris aceptó la nominación por los demócratas

OTAN: "Donald Trump alienta a Vladimir Putin para que invada a nuestros aliados. Cinco días antes de que Rusia atacara a Ucrania yo le avisè a Volodimir Zelenski lo que le esperaba con el fin de que se prepararan. Apoyaré siempre a Kiev y a nuestros aliados".

Guerra de Gaza: "el presidente Biden y yo trabajamos sin parar para llegar a un cese del fuego y liberación de los rehenes. Siempre sostendré el derecho de Israel a defenderse. Vamos a apoyarlos porque han masacrado gente joven que iba a un recital de música. Sin embargo, lo de Gaza es devastador, se han perdido miles de vidas inocentes, cientos de miles huyendo hambrientos. Queremos terminar la guerra, finalizar el sufrimiento y que los palestinos tengan derecho a la auto determinación".

Iràn: " Nunca dudaré para defender nuestros intereses en contra de Irán y sus aliados terroristas".

Corea del norte: " no seré jamás amiga de dictadores como Kim Jon Un. Trump es su amigo porque quiere ser autócrata como él".

Política exterior: "sé muy bien adonde pertenecemos, adonde tenemos que estar. Amo nuestro país con todo mi corazón".

Mensaje final:

Estamos listos para avanzar, para seguir adelante. En este país todo es posible, nada está fuera de nuestro alcance. Tenemos mucho más en común de lo que nos separa, Ninguno de nosotros tiene que fracasar para que el otro tenga éxito.