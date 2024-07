ATE encabeza nuevo paro nacional por despidos, y hay fecha para la cumbre petrolera por Ganancias

Impuesto a las Ganancias P.jpg Petroleros ya tienen fecha para diagramar una estrategia en común sobre el impuesto a las Ganancias.

La producción en juego

Tanto Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, como su par de Chubut, Jorge Ávila, destacaron que el tributo obligará a que los trabajadores tengan que salir a la calle para defender sus salarios.

"Este impuesto a las Ganancias va a perjudicar enormemente la paz social de las cuencas petroleras", anunció Ávila en el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso de la Nación. El también diputado nacional reiteró, según publicó 'LMNeuquén', "no vamos a aceptar ningún acuerdo que nos permita pagar ganancias después de las largas luchas que tuvimos con los anteriores gobiernos".

"No le tenemos miedo a la escarcha, no le tenemos miedo al frío y no le tenemos miedo a la muerte, menos vamos a tener miedo de enfrentar a este gobierno", subrayó Ávila.

Ya se pactó una cumbre petrolera para diagramar una estrategia en conjunto para plantarse frente a Nación.

Según pudo saber el sitio '+e', el 15 de julio es la fecha consensuada por los sindicalistas para reunirse y establecer un reclamo unificado. Los dirigentes no quieren repetir errores del pasado porque saben que si encaran una estrategia en soledad tienen más para perder que para ganar.

Operarios de Vaca Muerta tendrán un salario mínimo de $1.700.000

image.png El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, liderado por Marcelo Rucci, viene de firmar este miércoles un importante acuerdo.

Cabe mencionar que el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, liderado por Marcelo Rucci, viene de firmar este miércoles un importante acuerdo con las cámaras empresariales (CEPH y CEOPE) para los trabajadores de la cuenca neuquina, tras la amenaza de llevar a delante un paro de 48 horas.

Logró establecer un ingreso salarial mínimo para los trabajadores que cumplen jornadas de 8 horas y no generan horas extras: a partir del 1 de julio de 2024, el ingreso mínimo de referencia será de $1.740,000 actualizable por paritarias.

Despidos: Nuevo paro nacional y olla popular en Plazo de Mayo

Mientras tanto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante medidas de fuerza ante la nueva ola de despidos que inició el Gobierno de Javier Milei. Según el gremio, son más de 3.000 los despidos en la última semana. Hay paro nacional este jueves y una olla popular en la Plaza de Mayo a partir de las 12 del mediodía.

Además, el sindicato reclamará por un aumento salarial. Durante la última reunión paritaria, realizada el pasado 1 de julio, el Gobierno se presentó sin ningún ofrecimiento, y pasó a un cuarto intermedio sin fecha para una nueva convocatoria.

"Por decisión unánime de todas las provincias hemos decidido avanzar en una nueva medida de fuerza para exigir la inmediata reincorporación de todos los despedidos y una aumento salarial que saque a los estatales de la pobreza en la que las medidas económicas del Gobierno los hundieron. Esperamos que ni piensen en volver a reprimir. No les tememos y además, tienen que saber que la violencia institucional y quienes la provocan, nunca terminan bien", sostuvo el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar.

image.png

En este contexto, el titular de ATE, advirtió: "La única posibilidad que tenemos los trabajadores de frenar esta pesadilla que estamos viviendo desde hace 7 meses es estando en la calle y multiplicando las protestas en todo el país", apuntó y agregó:

Cómo será de malo el Gobierno que ni los mercados le están respondiendo, a pesar que les hizo una ley para ellos. Al topo se le está complicando y nosotros lo tenemos que seguir desgastando Cómo será de malo el Gobierno que ni los mercados le están respondiendo, a pesar que les hizo una ley para ellos. Al topo se le está complicando y nosotros lo tenemos que seguir desgastando

3.000 despidos en el Estado en la última semana

En relación a los despidos dentro de su gremio, Aguiar volvió a cuestionar esta medida y lanzó:

Se les empieza a caer la máscara. Mientras que en 200 días no pudieron probar la existencia de un sólo empleado que cobre un sueldo sin trabajar, ahora son ellos los que están llenando de ñoquis la administración. Nosotros tenemos una guillotina que cae sobre nuestras cabezas cada 3 meses, y ellos todos los días inventan cargos que no existen en la estructura orgánica para designar en el gobierno amigos con sueldos mensuales millonarios Se les empieza a caer la máscara. Mientras que en 200 días no pudieron probar la existencia de un sólo empleado que cobre un sueldo sin trabajar, ahora son ellos los que están llenando de ñoquis la administración. Nosotros tenemos una guillotina que cae sobre nuestras cabezas cada 3 meses, y ellos todos los días inventan cargos que no existen en la estructura orgánica para designar en el gobierno amigos con sueldos mensuales millonarios

Hasta el momento, desde el gremio denunciaron más de 3 mil despidos en la administración pública durante la última semana. En tanto, a los trabajadores que no fueron cesanteados se les renovó el vínculo laboral tan solo por 90 días. De esta manera, corren el riesgo de ser desvinculados una vez que termine este contrato.

Los trabajadores del Posadas paran contra los despidos en el hospital

image.png

Por otra parte, para también hoy la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas (Cicop-Seccional Posadas) en repudio a los despidos masivos: casi un centenar de trabajadores y trabajadoras del nosocomio fueron cesanteados sin previo aviso.

En una asamblea con la presencia de más de 300 trabajadores del Hospital Posadas, se decidió convocar a un paro por 24 horas para este jueves.

La decisión del Ministerio de Salud de la Nación, cartera que dirige Mario Russo, afectó gravemente a más de una decena de áreas claves del hospital, como los servicios de emergencias, psicología, enfermería, cardiología y hemoterapia, por nombrar solo algunos. Incluso echaron a una bióloga molecular cuyo despido significa un problema para la realización de estudios de detección y seguimiento de pacientes con enfermedades oncológicas.

