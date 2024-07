"Caputo pasa al tesoro la deuda del Central con los bancos: eso es plan Bonex de Erman González"

“El campo no va a liquidar sus cosechas hasta que el tipo de cambio no se encuentre más cerca de un punto de equilibrio. Hoy, la brecha es del 50%. La soja, el maíz y el girasol están guardados pero los productores no los quieren vender a este dólar oficial de 900 menos retenciones. Con el 2% mensual de devaluación monetaria este tema no se va a solucionar”.