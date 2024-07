"Lo peor que le puede pasar a un político es cambiar cuando pasa del llano a la función pública"

Carlos Melconián se tomó unos minutos para aconsejar al titular de la Casa Rosada:

“Creo que debería tener una actitud diferente, acumular experiencia y aprender. Confío en eso. Mientras no me insulte, las críticas me entran por un oído y me salen por el otro. En mis 67 años de vida, un solo año fui presidente del Banco Nación y me retiré con un gran reconocimiento”.

javier milei carlos melconian.jpg Javier Milei vs. Carlos Melconian nuevo round político

Carlos Melconián sembró dudas sobre el futuro del programa económico

“Estamos con un plan para salir del déficit fiscal y financiero. Pero, se percibe que no es sostenible en el tiempo. Es una plataforma financiera con fecha de vencimiento. Hoy, se ha agotado porque la brecha cambiaria ya no es un tema menor. También, me preocupa el riesgo país porque estamos fuera de los mercados”.

A la hora de definir cuales son los principales desafíos de la administración libertaria, sostuvo:

“El epicentro hoy del problema argentino son sus exportaciones. Es una cuestión estructural. El país se ha quedado mucho y ya no vende afuera. Estamos con el mismo régimen cambiario que heredó Milei del peronismo en diciembre de 2023. Si Milei lo resuelve de manera dogmática va a chocar. Acá hará falta mucho pragmatismo”.

El cepo va a tardar bastante en irse porque el argentino ahorra en dólares. La demanda de la divisa de USA vuela. Por ello, el superávit no alcanza, no podemos mantener esta recesión para siempre para que no haya que pagar importaciones.

Por último, trazó un panorama a futuro muy preocupante:

"Si Argentina no compra divisas extranjeras entrará pronto en un embudo porque tiene que pagar 6.000 o 7.000 millones de dólares antes de fin de año y tiene cero de reservas. En el 2025, la cosa es aún peor, habrá que saldar 20 mil millones de dólares y nuestra balanza comercial no está en buenas condiciones”.

Cerró con una humorada:

Si esta es la segunda etapa, que venga rápido la tercera.