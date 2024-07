'La Maquinita' libertaria (emisión de moneda) y paliza al patito U

Roberto Cachanoskyfue quien denunció, días atrás en la red X, que el gobierno de Javier Milei ejecuta, en secreto, emisión de moneda (espuria), algo que había prometido no hacer. (También había prometido no aumentar la presión tributaria, levantar el cepo cambiario, unificar las paridades cambiarias... etc. etc.). La horda pseudo libertaria cargó contra Cachanosky, quien tiene un antiguo entuerto con Milei. Soportando el ataque, Cachanosky decidió abandonar su trinchera y enviar un posteo onda 'electroshock' titulado "Es la nominalidad, estúpido" (obvio a quién va dirigido el calificativo):