La ultraderecha de Le Pen duele en la Selección de Francia

"Partido fundado en el odio"

El pasado domingo 30 de junio, en la previa al duelo entre Francia y Bélgica y, por supuesto, en la antesala de la primera rueda electoral, el jugador surgido en las inferiores del Bordeaux se expresó en 'X'.

"Es un día importante para Francia y para su futuro. Hoy en día, votar es tanto un deber como un derecho. La fuerza de la democracia es que cada voz cuenta y todos son libres de dar su opinión.

Por mi parte, veo que la extrema derecha nunca ha llevado a un país hacia más libertades, más justicia y convivencia. Y no creo que ella lo haga nunca. Veo un partido fundado en el odio al prójimo, en la desinformación y cuyas palabras pretenden estigmatizarnos y dividirnos.

Esto no es una lección, es sólo mi opinión. Y harás con ello lo que quieras", escribió en una publicación que generó más de siete millones de vistas y otras miles de interacciones.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/jkeey4/status/1807364546278883500&partner=&hide_thread=false C'est un jour important pour la France et pour son futur. Par les temps qui courent, voter est un devoir autant qu'un droit.



La force de la démocratie, c'est que chaque voix compte et que chacun est libre de donner son opinion.



Pour ma part, je vois que l'extrême droite n'a… — Jules Kounde (@jkeey4) June 30, 2024

Kylian Mbappé sumó adeptos

Previo al debut de Francia en la Eurocopa 2024, el flamante jugador del Real Madrid expresó su voluntad en contra de la extrema derecha de su país.

"Creo que estamos en un momento crucial de la historia de nuestro país. La situación es inédita. Por ello deseo dirigirme a todo el pueblo francés y a la generación más joven que puede marcar la diferencia. Llamo a los jóvenes a ir a votar. Vemos que los extremos están a las puertas del poder, y tenemos la oportunidad de decidir el futuro de nuestro país", señaló.

"Hago un llamamiento a todos los jóvenes para que vayan a votar, para que tomen conciencia de la importancia de la situación. Espero que mi voz tenga el mayor peso posible en el país, porque necesitamos identificarnos con este país", agregó.

Para mayor profundidad en el tema, leer: 'Mbappé contra extremismos: "Hago un llamamiento a todos los jóvenes a votar"'.

image.png Kylian Mbappé.

Thuram también se manifestó preocupado por la ultraderecha en Francia

"Es muy triste y muy grave. Me enteré (del triunfo de RN, el partido de Le Pen) después del partido contra Canadá, y todos estábamos un poco conmocionados en el vestuario. Todos los días se envían mensajes para ayudar a este partido a seguir adelante. Cuando veo ciertos debates en la televisión, me digo que todo está pensado para ayudar al ascenso del RN. Hay que ir a votar. Y, sobre todo, hay que luchar cada día para que no se repita y no salga adelante el RN", dijo el hombre del Inter de Italia, que coincidió con los dichos de su compañero Mbappé.

image.png Marcus Thuram la rompe en el Inter junto a Lautaro Martínez.

"Respeto mucho a nuestros futbolistas, ya sea Marcus Thuram o Kylian Mbappé [los dos jugadores de la Selección de Francia que se pronunciaron abiertamente contra la derecha], que son íconos del fútbol e íconos para la juventud (...). Pero hay que respetar a los franceses, hay que respetar el voto de todos", le dijo Jordan Bardella, presidente de RN, a 'CNews TV'.

En su aparición en TV, Jordan Bardella desestimó el estruendoso llamamiento del flamante jugador de Real Madrid para votar por Emmanuel Macron en las próximas elecciones parlamentarias (30 de junio y 7 de julio) por tratarse de alguien muy acaudalado.

Cuando se tiene la suerte de tener un salario muy, muy grande, cuando se es multimillonario (...) entonces me da un poco de vergüenza ver a estos deportistas (...) dar lecciones a personas que ya no pueden llegar a fin de mes, que ya no se sienten seguras, que no tienen la posibilidad de vivir en barrios sobreprotegidos por agentes de seguridad Cuando se tiene la suerte de tener un salario muy, muy grande, cuando se es multimillonario (...) entonces me da un poco de vergüenza ver a estos deportistas (...) dar lecciones a personas que ya no pueden llegar a fin de mes, que ya no se sienten seguras, que no tienen la posibilidad de vivir en barrios sobreprotegidos por agentes de seguridad

image.png Jorden Bardella, un joven político que sueña con gobernar Francia.

Más notas en Golazo24

Brasil y Colombia se enfrentan en el partido más convocante de la fase de grupos

Paris 2024: Argentina da su lista para los Juegos Olímpicos

¿Por qué Mechi Margalot no relata más la Eurocopa 2024?

Concacaf: Canadá y Panamá desplazan a México y EEUU

Talleres debuta el viernes en la Winline Summer Cup