Thierry Henry tomó postura por las elecciones en Francia: no quiere extremismos

"Yo, personalmente, estoy en contra de todo lo que divide y un poco más por lo que puede unir", agregó.

Kylian Mbappé y Marcus Thuram también expresaron preocupación por el ascenso de la derecha

Kylian Mbappé

El ex PSG había sido consultado en conferencia de prensa acerca de la situación política, y tampoco esquivó el tema. "Creo que estamos en un momento crucial de la historia de nuestro país. La situación es inédita. Por ello deseo dirigirme a todo el pueblo francés y a la generación más joven que puede marcar la diferencia. Llamo a los jóvenes a ir a votar. Vemos que los extremos están a las puertas del poder, y tenemos la oportunidad de decidir el futuro de nuestro país", había manifestado.

Por su parte, su compañero de selección Marcus Thuram, fue en esa misma línea días atrás: "Es muy triste y muy grave. Me enteré (del triunfo de RN, el partido de Le Pen) después del partido contra Canadá, y todos estábamos un poco conmocionados en el vestuario. Todos los días se envían mensajes para ayudar a este partido a seguir adelante. Cuando veo ciertos debates en la televisión, me digo que todo está pensado para ayudar al ascenso del RN. Hay que ir a votar. Y, sobre todo, hay que luchar cada día para que no se repita y no salga adelante el RN".

Más contenido en Golazo24

