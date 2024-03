Thierry Henry quiere llevar a los mejores a los Juegos Olímpicos y se llora en Madrid

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AtaqueFutbolero/status/1767291688282657268&partner=&hide_thread=false Thierry Henry, hoy DT del Sub-23 de Francia, piensa CONVOCAR a Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Olivier Giroud para que sean los tres futbolistas MAYORES en los JUEGOS OLÍMPICOS.



Vía @le_Parisien.

El más rutilante de estos nombres es Mbappé, quien se sabe que no continuará en PSG y es altamente probable que llegue al Real Madrid. Se conoce que el jugador desea estar en la cita olímpica y justo que coincida con el deseo de Henry es bueno para él. En donde no gusta para nada que esto sucede, es en la Casa Blanca, ya que arrancaría la temporada 2024-2025 cargado de varios partidos. De igual forma, el club no se antepondrá al deseo del jugador.