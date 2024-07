Francos sube a Sergio Massa al 'Club del helicóptero' y le retrucan con el BID

francos-senado.jpg El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a buscar culpables de la suba del dólar y eligió a Sergio Massa.

“Poder económico”

Siguiendo con su teoría de que hay una mano detrás de la suba del dólar blue, Francos apuntó a un “poder económico que opera en los mercados” y se excusó al afirmar que “no hay mucho que hacer para que el mercado dé algunos signos negativos”.

“Para mí, estas volatilidades no creo que fueran razonables en este momento, pero cuando hay intereses políticos en juego, eso es fácil de implementar”, insistió.

“La ventaja que tiene la Argentina es que tenemos un economista como presidente que sigue al minuto todas las cuentas públicas y los mercados y analiza cómo se desarrolla la economía del país porque es la preocupación fundamental. Como dijo el Presidente, no hay lógica para que se genere una movilidad del tipo de cambio porque la base monetaria está estable. Entonces, si no gastamos más de lo que ingresa, tuvimos seis meses de superávit fiscal y no se emite más que para comprar dólares, ¿cuál es el motivo por el que podría subir el dólar o la inflación?”, amplió.

Respuesta massista

Desde el massismo guardaban silencio aún este jueves (4/7) sobre las declaraciones de Guillermo Francos, pero quien salió a responderle fue Sebastián Galmarini, cuyo comentario en la red social X (antes Twitter) fue citado por Malena: “Sr. ministro. No sé de dónde saca semejante pavada. Pasan de ‘le armaron las listas’, a ‘el gobierno está plagado de funcionarios de Massa’, a la teoría conspirativa más delirante que escuché. Nosotros desde el @FrenteRenovador siempre vamos a defender la democracia, las instituciones y el bienestar de los argentinos. No creemos en cuanto peor, mejor. No pretenda poner la irresponsabilidad de su administración en otros actores, que para internas tiene mucho con @VickyVillarruel y @mauriciomacri. Dejen la estrategia polarizadora y permitan construir políticas de Estado”.

Quizás olvidaste cuando lo corrías en Panamá a @SergioMassa con la nota en mano para renovar tu cargo en el BID. Chantun. pic.twitter.com/Xnse3Ga9L1 — Sebastian Galmarini (@SebasGalmarini) July 4, 2024

El politólogo y director del Banco Provincia de Buenos Aires también escribió: “Podrías hablar de “nuestro gobierno”, @GAFrancosOk? Quizás olvidaste cuando lo corrías en Panamá a @SergioMassa con la nota en mano para renovar tu cargo en el BID. Chatún”.

Por su parte, el exministro de Transporte y diputado massista Diego Giuliani contestó al tuit de Galmarini y agregó: “Clarísimo. Se advierte desesperación cuando no les queda otra que inventar complots y conspiraciones. La única conspiración real es la de sus propios errores, confusión de rumbo y el vacío de gestión de su propio gabinete”.

