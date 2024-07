El Gobierno respira por dólar/riesgo país y culpa a "algunos que operan"

image.png Pizarra de bonos argentinos el miércoles 03/07

La caída en bonos la había anticipado Nicolás Cappella en la tarde del martes 02/07: "Continua la incertidumbre en el mercado local luego de la conferencia del viernes. Sin embargo, el final de la rueda nos deja una dinámica un poco mas optimista de cara a mañana. Las lecaps terminaron verdes, salvo septiembre (desarme del trade lici) Enero y Marzo. Los cer marcaron subas de hasta 1% y sorprendentemente la curva DL , tuvo bajas en rofex y soberanos largos. Soberanos, terminan 1,5% abajo, pero llegaron a estar -2,5% abajo."

Hay quienes insisten, con cierta subjetividad, en que la baja de los bonos fue un fenómeno global, o al menos para los bonos de países emergentes, más allá de la coyuntura argentina.

Francos y los operadores

En el gobierno insistieron este miércoles con la idea de operadores en el mercado que buscan forzar una devaluación. Ayer, el portavoz Manuel Adorni aclaró por enésima vez que no habrá devaluación a pesar de la presión de algunos sectores económicos y el último informe del FMI. Este miércoles, fue el jefe de Gabinete Guillermo Francos quien reiteró la aclaración: “Si en un momento determinado los mercados, porque estiman que deberían tomarse determinadas medidas, o porque creen que hay una devaluación en ciernes, que surge solamente del pensamiento de algún operador del mercado, porque la realidad es que la masa monetaria no aumentó, no se emitió, no se endeudó, no hay una situación como para generar ese estado de ánimo inestable en los mercados”.

“Siempre los ciclos económicos de transformación tienen estas cosas, no tienen demasiada justificación salvo por algunos que operan y tienen expectativas distintas”, agregó Francos.

