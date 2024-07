Alivio: Suben algunos bonos argentinos y lo festeja el riesgo país

Para que sea festejó, no sólo alivio, Urgente24 sigue creyendo que es certero lo que afirma Carlos Rodríguez al respecto:

La mejor manera sostenible de acumular dólares para pagar la deuda externa pública es : Mercado único, Libre y Flotante de cambios. El gobierno compra dólares con superavit fiscal. El BCRA, independiente del Tesoro, se atiene a una regla de expansión de Base monetaria no remunerada y no interviene en la determinación del tipo de cambio o la tasa de interés. El Tipo de Cambio que resulte podrá ser muy alto. Eso no será culpa del sistema cambiario elegido sino consecuencia de que se esté pagando la deuda. El Tesoro puede no pagarla, restructurarla con los acreedores o pedir ayuda a Organismos. Lo que no debe hacer es comprometer al sistema cambiario, que es el más eficiente que existe para que la economía maximice la oferta de dólares. No es tan difícil.

— Carlos Rodriguez (@carod2015) July 2, 2024

Última: estremece el posteo de Christian Buteler: "Quien solicitó hace 10 días un crédito hipotecario por el equivalente a US$ 100.000 hoy necesita $18.600.000 más." La volatilidad sigue siendo un azote de la Argentina.

