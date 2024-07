Valentín Gómez, River y una insólita operación

En primera instancia, River había ofrecido un monto cercano a los 6,5 millones de Euros por el 75% del pase del jugador, la cual fue rechazada por los de Liniers. Cuando parecía que River ya no competía más y estaba caída la idea de reforzarse con el marcador central de 21 años, apareció un llamativo intermediario que haría que el ex defensor de la Selección Argentina sub 20 se ponga la camiseta con la Banda Roja.