Por qué Lautaro Martínez puede ser una buena opción vs. Ecuador

El ex Racing viene de ser goleador de la última Serie A (en la que además se consagró campeón) con 24 tantos y sigue de racha en esta Copa América: lleva 4 goles y es el máximo artillero del certamen. El ex River, a pesar de no haber tenido la mejor temporada en el Manchester City, cuando es titular en La Scaloneta ofrece un abanico de oportunidades tan variadas que se ha ganado ser la primera opción. Tal es así que la Araña salió en el 11 titular frente a Canadá y Chile, mientras que el Toro lo hizo solo vs. Perú.