Ya no queda amor en Wall Street: Bonos argentinos en rojo, sube riesgo país

Javier Milei no quiere tomar decisiones. Para eso tiene a Santiago Caputo (¿?) pero los bonos argentinos siguen con problemas de credibilidad de repago argentino. La expectativa de no refinanciación de vencimientos 2025 permanece en Wall Street. Hay una batalla cotidiana entre la Administración Milei vs. El Mercado. Esto no sucedía 180 días atrás, cuando el monstruo era 'la Casta'. Pero el Leviatán estaba escondido en una pizarra de títulos públicos argentinos. Mientras el color rojo sea la imagen dominante, hay problemas.