Javier Milei finge demencia: Sólo comparte 'domadas' a C5N/Crónica TV

Embed - Empresas de colectivos amenazan con reducir frecuencia en los servicios

"Hay que sacarlo a Milei, eso es lo principal. Hay que sacarlo. Es un desastre, no alcanza nada, está haciendo morir a los chicos en los hospitales, en los comedores, no les da la comida. ¿Cómo puede ser que haga una cosa de esas? ¿Que no tenga corazón? A los jubilados no les da los remedios. Es un sinvergüenza, yo no sé qué están esperando para sacarlo", agregó una jubilada.

"Uno sale a trabajar para pagar el boleto nomás, ni te alcanza para la comida", aportó por su parte una mujer para Crónica TV.

"Están aumentando los boletos, ¿y qué pasa con nuestro sueldo?", comentó otro.

Los clips que Javier Milei reposteó

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/usdtermo/status/1828429322463457389&partner=&hide_thread=false Mala mañana para C5N pic.twitter.com/vzE3dhYc7I — termo (@usdtermo) August 27, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DiegoMac227/status/1828474091830984982&partner=&hide_thread=false Cuando C5N no paga testigos lo único que encuentra son personas que ven en el gobierno de Milei una esperanza, básicamente lo que la gente de bien apoya. pic.twitter.com/BSZBhsSfHc — Escuela Austriaca de Economía (@DiegoMac227) August 27, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/gorrasdelcielo/status/1828485197840687262&partner=&hide_thread=false BEST EVER

Este intelectual se graduó en el partenon, y le dio el baile de su vida a un notero kuka de KRÓNICA pic.twitter.com/VQOi514Flz — Gorras del cielo (@gorrasdelcielo) August 27, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TommyShelby_30/status/1828475802469454196&partner=&hide_thread=false | MEGA Intelectual de Miller domó a todo el panel de K5N



"Es un ajuste necesario, BASTA DE SUBSIDIOS, esta es la única formula para salir adelante. Basta de ficción". pic.twitter.com/DUfP8XmjuB — Milei SheIby (@TommyShelby_30) August 27, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DiegoMac227/status/1828266593454805049&partner=&hide_thread=false C5N en su afán de operar sigue haciendo el ridículo, los argentinos quieren terminar con el populismo de una vez y para siempre, porque entendieron que no existe NADA gratis y que las políticas del estado presente han causado más pobreza. pic.twitter.com/onoCy1cBvM — Escuela Austriaca de Economía (@DiegoMac227) August 27, 2024

"Javier Milei ataca al periodismo argentino desde las redes sociales con su propio '6,7,8'"

"Esta pelea con el periodismo ocurre porque su modelo de construcción política busca siempre redoblar la apuesta y como la gente de medios suele ser conocida Milei los asocia con el statu quo, con la casta. Por eso, les manda a sus trolls", explicó Ricardo Roa en el programa Desde el Llano del canal informativo TN.

Lo que el kirchnerismo hacía con el periodismo opositor desde la TV Milei intenta replicarlo desde Internet Lo que el kirchnerismo hacía con el periodismo opositor desde la TV Milei intenta replicarlo desde Internet

"Lo importante con el actual Jefe de Estado es que no hay que creer todo lo que dice porque sobreactúa, Por ejemplo, te dice que no negocia ni un punto de la Ley Bases y luego hace todo lo contrario".

Embed - DESDE EL LLANO (Programa completo del 26/08/2024)

Ahora, con el tema de la reforma jubilatoria, dice que hará un veto total y yo le digo a mis periodistas, esperemos. Hay cosas que le convienen de esa ley. Por ejemplo, contar por fin con una fórmula de actualización Ahora, con el tema de la reforma jubilatoria, dice que hará un veto total y yo le digo a mis periodistas, esperemos. Hay cosas que le convienen de esa ley. Por ejemplo, contar por fin con una fórmula de actualización

Roa se mostró crítico con el tratamiento que se está generando en torno al aumento a los pasivos: "Los políticos están haciendo populismo con los jubilados desde cada uno de los sectores".

--------

Más contenido en Urgente24:

El método poderoso para salir de la depresión en 10 minutos

La esposa de Lionel Scaloni reaccionó contra Fátima Florez por un posteo del DT: "Salió mal"

Marcelo Gallardo y una decisión muy cuestionada por los hinchas de River