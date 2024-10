La demanda destaca que estos chatbots ofrecen una forma de "psicoterapia sin licencia" a través de personajes como "Therapist" y "Are You Feeling Lonely", servicios con los que Setzer interactuó regularmente.

image.png Además, cuestiona la práctica de la empresa de "antropomorfizar" personajes de IA, creando vínculos emocionales potencialmente peligrosos con usuarios vulnerables.

El caso marca un precedente en la discusión sobre la regulación de la inteligencia artificial y su impacto en la salud mental de los adolescentes, quienes constituyen una parte significativa de los usuarios de estas plataformas.

Las autoridades enfrentan ahora el desafío de establecer límites claros para proteger a los menores de los riesgos asociados con estas tecnologías emergentes.

Ya te habíamos advertido de esta IA acá: Character.AI, el chatbot que revive personajes de la tumba

¿Este es el futuro que queremos?

La ciencia ficción nos advirtió, pero quizás no prestamos suficiente atención. Durante décadas, el cine exploró las complejidades y peligros del vínculo emocional entre humanos e inteligencias artificiales. Desde la revolucionaria "Metropolis" (1927) hasta la reciente "After Yang", el séptimo arte dibujó una línea roja que ahora, tristemente, la realidad cruza sin miramientos. No es casualidad que estas historias terminen en tragedia.

En "Her", Spike Jonze nos mostró cómo Theodore Twombly (Joaquin Phoenix) atraviesa el dolor del desengaño artificial para redescubrir el valor del contacto humano . Por su parte, "Blade Runner 2049" expone, a través del romance entre K y Joi, la naturaleza fundamentalmente artificial y programada de estas interacciones, por más convincentes que parezcan.

Embed - You look lonely i can fix that - After Dark - Blade Runner 2049

La lección es clara y urgente: la inteligencia artificial es una herramienta, no un sustituto de las conexiones humanas. Como toda tecnología, su valor reside en potenciar nuestras capacidades, no en reemplazar nuestra esencia social. La IA puede procesar, analizar y simular emociones, pero jamás podrá experimentar el complejo entramado de sentimientos, historia y biología que define el amor humano.

Es crucial entender que, en el vasto universo de las relaciones interpersonales, la IA debe permanecer como un instrumento auxiliar, nunca como el destino final de nuestros afectos.

-----------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Bacteria E. coli en hamburguesas de McDonald's en Estados Unidos: "Están enfermando a la gente"

4 peores alimentos para el hígado (que seguro están en tu dieta)

Revelan increíble dieta para personas con diabetes: "Podrían dejar de tomar medicamentos"

El potente batido para ganar músculo que una dietista recomienda

Un experto en sueño dice qué hacer si te despiertas por la noche