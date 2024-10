Cómo se prepara El Trece para el regreso de Gran Hermano

De este modo, El Trece comenzará a reforzar aún más todos los contenidos de sus programas, sumando un reality a la tarde.

En primera instancia, Cuestión de peso entrará en una de las instancias más importantes que será la de ver los últimos resultados en los tratamientos de algunos de los participantes, pudiendo algunos obtener el alta.

Por otro lado, esta semana será levantado '100 Argentinos dicen' y regresará 'El Gran Premio de la Cocina' que tendrá algunos cambios, junto con reglas nuevas.

Poco Correctos continuará con Carmen Barbieri e Ignacio Otero como nueva dupla de conductores. El contenido del ciclo será de muchísima más actualidad y está en carpeta el nombre de Rolando Barbano para sumarse a la mesa.

Por último, Telenoche tendrá un par de secciones nuevas, con el objetivo de reforzar y mantener las métricas que ha cosechado durante estas últimas jornadas al haber alcanzado los 6 puntos de promedio y lograr

Tambalea Alejandro Fantino: El Trece habría escogido a su reemplazo

La semana pasada surgió la versión de que Alejandro Fantino podría abandonar Por amor o por dinero, envío que estrenó en El Trece hace tan solo dos semanas atrás. En este contexto, en las últimas horas Ignacio Rodríguez del Grupo Indalo aseguró que el canal ya habría elegido al potencial reemplazo del conductor.

Alejandro Fantino, en crisis: el Trece ya eligió a su sucesor en #PorAmoroPorDinero



Entérate de todo, en mi nota by @C5Nhttps://t.co/rWf8jcJTtA — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) October 15, 2024

En primera instancia, cabe destacar que algunos días atrás se llevó a cabo un almuerzo que tuvo a Fantino por anfitrión junto a varios auspiciantes, con el fin de incentivar a que las empresas inviertan en publicidad para su programa.

En la reunión se plantearon los potenciales del formato e, incluso, se prometió una posible nueva temporada, con el objetivo de convencer a los indecisos representantes de estas marcas de por qué deberían invertir en publicitar allí.

Sin embargo, este movimiento no habría surtido ningún efecto, puesto que, tal como indicó Rodríguez, "no hubo ninguna nueva entrada de auspiciantes y esto llegó a oídos de Fantino, a quien no le cayó para nada bien, ya que suele conquistar a las marcas para que confíen en los programas donde suele ser protagonista".

Por otro lado, el disgusto del conductor fue en aumento puesto que en su nuevo horario (23:30), el pasado viernes 11/10 registró un piso de 1.7 puntos y el promedio más bajo desde su inicio, con 2.7 de rating.

image.png Leunis recientemente asumió la conducción de Ahora Caigo.

Es en este marco que, al reflotarse los rumores de una inminente renuncia, decisores de la productora Kuarzo y El Trece comenzaron a barajar nombres para suplantar al periodista.

De este modo, tomó fuerza la figura de Leandro 'El Chino' Leunis para continuar al frente del ciclo, en caso de que Fantino deserte.

"Leandro asumió la conducción de Ahora Caigo y pronto estará al frente de El Gran Premio de la Cocina. Él no está informado de que su nombre está en carpeta para ser el reemplazante de Fantino, pero se lo comunicarán en su debido momento", afirmó Rodríguez en su nota.

