Mourinho contó que fue a la cancha de Rosario Central, y quiere ir a la Bombonera

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lacapital/status/1846908604412039551&partner=&hide_thread=false The Special One destacó en una entrevista el ambiente del Gigante de Arroyito.



José #Mourinho contó que anduvo por #Rosario hace muchos años y fue testigo de la pasión que se vive en la cancha de #RosarioCentral cuando juega de local. pic.twitter.com/519gVwymAv — Diario La Capital (@lacapital) October 17, 2024

Luego, el técnico que dirigió Real Madrid, Inter de Milán, entre otros grandes equipos, destacó que una de las asignaturas pendientes en su carrera es presenciar uno de los grandes clásicos en Buenos Aires: “Me gustaría estar en uno de los grandes partidos, si fuera posible en el estadio de Diego, donde Diego hizo historia. Es algo que algún día me gustaría hacer”, afirmó, en referencia a la Bombonera.

Aparte de su experiencia como espectador del fútbol argentino, Mourinho compartió su visión sobre los futbolistas del país, un grupo que considera único por su competitividad y mentalidad ganadora:

"No puedo decir que haya un tipo de jugador argentino porque, por ejemplo, no se puede comparar la creación, el talento creativo de Di María con, por ejemplo, el físico de Zanetti o la táctica de Zanetti. No se puede comparar", comenzó su análisis.

“Son competitivos. Han nacido para competir. Mezclan el talento futbolístico con la mentalidad correcta, la agresividad correcta. Para ellos, el fútbol es algo serio, no solo diversión”, agregó el entrenador, que entiende que la combinación de pasión, técnica y seriedad es lo que hace de los argentinos un pilar en el fútbol mundial.

Con sus elogios a la afición y al carácter de los jugadores argentinos, Mourinho reafirma su admiración por el fútbol sudamericano, destacando una vez más la singularidad de la cultura futbolística que se vive en el país.

