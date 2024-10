La sugerencia de Tenembaum a una concejal libertaria que estalló de furia en plena nota

Tras escucharla y evitar la interrupción, finalmente el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, expresó: "Te podría discutir 20.000 cosas pero no importa. ¿Vos pensás que alguien puede pretender que vos sos pacifista? ¿Qué no sos violenta? ¿Qué no querés venganza?", le preguntó. Y le sugirió: "Escuchate después, cuando estés tranquila, y vas a ver la furia, el odio, que transmite todo lo que dijiste".