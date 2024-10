Victoria Villarruel sorprendió en redes y subió una foto que dejó a todos en shock

Su mensaje también tiene una chicana -implícita- dirigida hacia la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), ya que Villarruel marcó que la primera presidenta mujer elegida en Argentina fue María Estela Martínez de Perón, que acompañó a su marido Juan Domingo Perón en las elecciones presidenciales de 1973. Ante la muerte de Perón el 1 de julio de 1974, "Isabel" asumió la primera magistratura.

La última aparición pública (en redes sociales) de Isabel Perón fue en marzo de este año, cuando fue fotografiada recibiendo un premio.

En concreto, la última esposa de Juan Domingo Perón reapareció en público luego de largo tiempo, y lo hizo para recibir el "Premio a la Hispanidad 2023", otorgado por la Asociación Preserva, una organización cultural sin fines de lucro que "defiende la Hispanosfera en Hoyo de Manzanares y en toda España".

La entrega del galardón fue comunicada por la asociación en sus redes sociales, donde compartió una imagen de la exmandataria, en donde se la ve a Isabel Perón de cabello corto, un pullover beige y un pantalón negro.

El premio otorgado a la expresidenta, es según la Asociación "Porque su legado y su ejemplo no han pasado inadvertidos en muchos de nosotros, su sacrificada entrega, su ejemplaridad sin tacha, su férreo e inapelable sostén de la palabra y de los principios", y alegaron que Isabel Perón "siempre estuvo trabajando por el bien común no sólo de los argentinos, también de todos los hispanos".

