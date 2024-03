Reapareció Isabel Perón para recibir un premio

María Estela Martínez de Perón, conocida en el país como "Isabel" o "Isabelita", conoció al expresidente Juan Domingo Perón en 1955 en Panamá, tiene 93 años y pocas veces sale de su residencia en Madrid.

Isabel Perón fue elegida en 1973 vicepresidenta de la Nación en la fórmula que integró con Juan Perón y que tras su muerte el 1 de julio de 1974, asumió como presidenta. Estuvo en ese cargo entre 1974 y 1976. Fue derrocada y encarcelada durante cinco años por la dictadura cívico-militar que tomó el poder el 24 de marzo de 1976.

Luego, regresó a Argentina en 1983, invitada por Raúl Alfonsín a su asunción presidencial en diciembre de ese año, y poco después anunció que se retiraba de la vida política, para posteriormente radicarse en España, donde vive desde entonces.

Embed - Asociación Preserva on Instagram: "Premio Hispanidad 2023. Porque su legado y su ejemplo no han pasado inadvertidos en muchos de nosotros, su sacrificada entrega, su ejemplaridad sin tacha, su férreo e inapelable sostén de la palabra y de los principios, siempre trabajando por el bien común no sólo de los argentinos, también de todos los hispanos, a la Señora María Estela Martínez de Perón. Enhorabuena!!"