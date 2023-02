Una historia secreta del peronismo

Él ubicó en la Junta Ejecutiva Nacional (JEN) del Partido Único de la Revolución Nacional, integrada por los legisladores electos presidentes de bloques y miembros de mesas directivas de ambas cámaras legislativas, la organización de todas las fuerzas peronistas.

La JEN estaba integrada por:

Ernesto Bavio (presidente);

Rodolfo Decker (secretario);

Osvaldo Amelloti,

Ricardo Guardo,

Silverio Pontieri,

Héctor Sustaita Seeber y

Diego Luis Molinari.

Tenía un predominio de radicales renovadores.

Bavio había sido miembro del equipo radical del gobierno de facto de 1943 e interventor en Corrientes. Él fue senador nacional electo por la Junta Renovadora de Salta y vice-presidente 1ro. del Senado.

La orden de Perón a la Junta fue construir un nuevo partido uniendo a las heterogéneas agrupaciones que integraban su coalición. Los radicales renovadores fueron los más disciplinados. Los laboristas demoraron más.

Sin embargo, el proyecto de Perón fue de difícil concreción y entró en crisis inmediata. Había muchos cuestionamientos a la representatividad de los referentes y las fuerzas por encuadrar gozaban / reclaman autonomía. El verticalismo, una condición tan peronista, estaba totalmente ausente en el inicio.

Cada agrupación, a pesar de las directivas de la JEN, continuó actuando en forma independiente, exitiendo la incompatibilidad básica entre Laboristas y Radicales Renovadores.

Los ámbitos de discusión y negociación fueron los bloques del Congreso Nacional, las legislaturas, y los municipios.

El 1er. aniversario del 17/10, supuesto Día de la Lealtad, fue un fracaso político porque no había unidad. No había bloque oficialistas sino por lo menos 2 bloques. No había Carta Orgánica partidaria consensuada. No se había definido la participación sindical. Y esto tuvo consecuencias. La más importante fue el triunfo de la oposición en el Legislativo, aún cuando estuviera en teórica minoría. El 1er. aniversario del 17/10, supuesto Día de la Lealtad, fue un fracaso político porque no había unidad. No había bloque oficialistas sino por lo menos 2 bloques. No había Carta Orgánica partidaria consensuada. No se había definido la participación sindical. Y esto tuvo consecuencias. La más importante fue el triunfo de la oposición en el Legislativo, aún cuando estuviera en teórica minoría.

origenespartper_unsam.pdf

Había un problema de origen: en el nacimiento del PUR se había prometido al Partido Laborista, para integrarse al Partido Unico, una mayor participaciòn del sindicalismo en la nueva estructura, según su caudal de votos y una presencia separada de los sindicatos. Esto nunca se cumplió. Nunca en la historia del peronismo el 'movimiento obrero organizado' participó de la conducción política.

En verdad, a fines de septiembre el contralmirante Alberto Teisaire, marino de extracción conservadora había sido votado presidente interino del Senado y, como tal, presidente del PUR en lugar de Ernesto Bavio, radical renovador.

Teissaire comenzó a presionar para reorientar la unificación de las distintas corrientes de la coalición peronista. Sin embargo, a pesar de la dinámica que él intentó transmitir, el conflicto político se agravó en 9 provincias:

Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Santiago del Estero, Tucumán, Buenos Aires, San Juan y Entre Ríos.

Hacia noviembre de 1946 la situación había cansado a Juan Perón, pero no sólo a él.

La crisis en el Parlamento en diciembre de 1946 y en enero de 1947 llevó al cambio del nombre de Partido Unico de la Revolución a Partido Peronista y a la creación del Consejo Superior del Partido Peronista (CSPP). Fue un punto de inflexión de la historia organizativa del partido.

La formación del CSPP fue admisión del fracaso del proyecto de Perón del 23/05/1946. Era imprescindible acabar con la lucha entre las facciones y fue la tarea del Consejo Superior, que alteró el equilibrio de fuerzas dentro de la conducción del Partido Peronista.

En el CSPP aparecen

Demetrio Figueiras,

Luis Cruz,

Alfredo Busquet,

Francisco Luco,

Alcides Montiel,

Bernardino H. Garaguso (secretario),

Raul Bustos Fierro,

Héctor J. Cámpora y

Emilio Borlenghi.

Figueiras era senador nacional por Santa Fe, de origen obrero y laborista, acaudillaba las huestes laboristas del Litoral, contrincante de A. Antille, cabecilla de los renovadores.

Los radicales renovadores, que hasta entonces prevalecían en la pseudo organización, fueron desplazados a favor de los políticos "incondicionales" o "excesivamente leales" dando lugar a una dinámica nueva bajo cuya influencia comenzó a cambiar el funcionamiento del partido.

Este desplazamiento de los dirigentes de la Junta Renovadora también se observa en el recambio de las autoridades en el Congreso Nacional.

El CSPP ejerce una autoridad sobre los caudillos provinciales que nunca tuvo la JEN: se enviaron miembros del Consejo para mediar en las disputas, arbitrar sobre el número y procedencia de los miembros de las Juntas Provinciales, a veces incluyendo miembros de las fuerzas excluidas, o para lograr acuerdos electorales entre las corrientes internas.