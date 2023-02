Y subrayó en declaraciones a la radio Futurock: "Es central que podamos encontrar acuerdo político no sólo en el marco de lo electoral, sino fundamentalmente en lo programático".

maximo-larroque.jpg Máximo Kirchner y Andrés 'Cuervo' Larroque, los dos estuvieron en la reunión de la mesa del Frente de Todos en la sede del PJ porteño.

Proscripción

Uno de los temas principales que llevó el kirchnerismo al a mesa política fue la definición de ese espacio sobre la presunta proscripción electoral de CFK: "fue absolutamente notorio, concluyente la cuestión vinculada a la proscripción de (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner), la necesidad de que la propia mesa constituya una comisión que le pida una reunión a ella para hablar sobre esa situación y tomar acciones desde ese ámbito respecto a cómo evitar o romper esa proscripción".

"Algunos compañeros hablaron de plan de lucha y Alberto [Fernández] lo tomó", precisó.

Si bien aún se desconoce quiénes integrarán esa comisión para dialogar con la vicepresidenta, también dijo que sumarán la misión de pedirle que revea su decisión de autoexcluirse del proceso electoral: "Toda la Mesa coincidió en que era vital resolver la situación de quien es la candidata natural o la persona con más adhesión, que es Cristina. Por supuesto que se avanzó en la potencialidad de si Cristina no quisiera ser candidata o no pudiera, porque en realidad ella explicitó que no se bajó de nada sino que padece un proceso de proscripción".

"La Mesa considera que ella es la candidata con nivel de adhesión y tiene que acercarle nuevamente la intención de que reevalúe" su decisión de no competir tras el fallo judicial que la condenó en la causa Vialidad.

PASO y Alberto

Acerca de las primarias, una instancia electoral a la que siempre es refractario el peronismo porque prefiere acordar candidato único, Larroque contó que "muchos compañeros plantearon la necesidad de saber cuál era la idea del Presidente respecto a su propia candidatura, porque eso condiciona el escenario y relativiza la posibilidad de hacer una PASO".

"Sería inconveniente realizar un proceso de PASO en caso de que quien fuera candidato fuera el Presidente. No es algo lógico, ni natural, pero fue difícil profundizar porque no había una definición por parte de él", se quejó.

Por último, el ‘Cuervo’ ratificó sus intenciones de dejar la Secretaría General de La Cámpora tras "más de 15 años con esa responsabilidad" y recordó: "Ya en 2014, 2015 empezamos a charlar la posibilidad de renovar y dar lugar, entendiendo que la organización ha crecido en distintos niveles generacionales".

