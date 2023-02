Lanata y Feinmann incendiaron JXC: El peronismo puede ganar

Eduardo Feinmann: Sí, la sociedad está muy embroncada y polarizada hacia los extremos. Te votan los extremos Patricia Bullrich y Javier Milei, mientras en el medio te dejan un Horacio Rodríguez Larreta y un Sergio Massa.

Jorge Lanata: Si, si, bueno, hay que ver qué pasa en las primarias. Desde el punto de vista económico, veo complicado que el plan llegar llegue. Así salieran todos y vinieran otros, por lo que entiendo, no bajás la inflación del 100% al 60%. Igual tardás más, aunque sean tipos brillantes.

Eduardo Feinmann: El tema es el campo minado que va a dejar este gobierno, sea quien sea.

Todo iba bien hasta que Lanata alertó a la oposición:

Jorge Lanata: Si. Bueno, si fueran ellos mismos, es así la vida. Ahora, esto no es para nada un deseo sino una observación: creo que no está descartado que el peronismo pueda volver a ganar. No lo creo. Para nada. Creo que todo puede pasar. Que está raro.

Eduardo Feinmann: Bueno, lo que yo noto en la oposición es que ya ganaron la elección y eso es falso. En el gobierno, hay muchos que están convencidos que ya perdieron la elección y eso también es falso.

Jorge Lanata: En la cancha se ven los pingos y nadie tiene la vaca atada. Lo peor que podés hacer es pensar que tu lugar lo tenés garantizado. Vos tenés que laburar todos los días.

Eduardo Feinmann: Y otra cosa que noté es que la marca Juntos por el Cambio ha perdido en el último mes entre 2 y 3 puntos. Con lo cual, la indefinición de Mauricio Macri, de alguna manera, está perjudicando la marca y eso se nota en la subida de Milei, que está entre un 15% y un 20%

Alerta en Juntos por el Cambio

Todo esto luego de que un sector del radicalismo pidiera dialogar con Javier Milei para ofrecerle integrar Juntos por el Cambio y que el excandidato a presidente de Macri, Miguel Pichetto, evaluara "no subestimar el poder electoral que aún tiene el kirchnerismo”.

“En algún momento el Frente de Todos va a tener un candidato. No hay que subestimar el poder electoral que todavía tienen. Tienen un gran control económico sobre la estructura social, sobre la llegada a los sectores populares”, aseguró Pichetto, al hablar de la interna de la coalición gobernante.

En referencia a esto, sostuvo que “el tema de Cristina Fernández está en revisión, se está hablando de un operativo clamor, por parte La Cámpora. Para mi, ella retrocedió cuando habló de que renunciaba, que no iba a tener ningún cargo, que la metieran presa... Me parece que fue acto en el que se dejó llevar por lo emocional y el impacto de la sentencia. Debería haber valorado la parte de la sentencia que no la condenó. Es el momento en el que se requiere de asesores, y me parece que ella no los tiene”.

