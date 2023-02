Alberto Fernández: "El candidato puede ser Massa o yo..."

Mensaje a' Wado' y los K

En una entrevista este lunes (6/2) a la radio Urbana Play, Alberto Fernández también fue consultado por las críticas que días atrás hizo trascender el ministro del Interior, 'Wado' de Pedro por un evento con el presidente de Brasil, Lula Da Silva, al que no había sido invitado. Sobre esto, Alberto respondió: “No voy a dedicar un segundo a eso, yo sé con quién puedo gobernar y con quién no. Yo gobierno con los que puedo gobernar y sigo gobernando, no me importa”.