Kirchneristas fracturados por el 24 de marzo y la CSJN

Basta de mafia judicial. Defendamos la democracia Basta de mafia judicial. Defendamos la democracia

A continuación cómo se desenvolvió el asunto en redes

Del lado a favor de CFK, la riña estuvo así:

image.png

Yo voy a militar para que a Cristina no la proscriban. Después si ella decide ser candidata o no ya es algo personal. 4 jueces no pueden prohibir postularse a una de las representantes políticas más influyente de toda la historia. FIN. El 24 de Marzo será histórico Yo voy a militar para que a Cristina no la proscriban. Después si ella decide ser candidata o no ya es algo personal. 4 jueces no pueden prohibir postularse a una de las representantes políticas más influyente de toda la historia. FIN. El 24 de Marzo será histórico

image.png

Éste #24DeMarzo marchamos porque nos proscriben en nuestro propio gobierno con la colaboración de @alferdez y otrxs. #CristinaPresidenta2023 Éste #24DeMarzo marchamos porque nos proscriben en nuestro propio gobierno con la colaboración de @alferdez y otrxs. #CristinaPresidenta2023

image.png

El 24 de marzo hay que hacer la marcha más grande de la historia , firmes y decididos a no aflojar contra esta Corte Suprema corrupta y mafiosa . Pero que empiece la lucha en serio es en la calle hay que rajarlos basta de dictadura judicial pagada El 24 de marzo hay que hacer la marcha más grande de la historia , firmes y decididos a no aflojar contra esta Corte Suprema corrupta y mafiosa . Pero que empiece la lucha en serio es en la calle hay que rajarlos basta de dictadura judicial pagada

image.png

image.png

Rompamos la proscripción. El 24 de marzo demostrémosle a la corte que los peronistas y todo el campo nacional y popular queremos una Argentina con democracia y sin Mafias. CFK 2023 #VotarCFKEsDerechoPopular Rompamos la proscripción. El 24 de marzo demostrémosle a la corte que los peronistas y todo el campo nacional y popular queremos una Argentina con democracia y sin Mafias. CFK 2023 #VotarCFKEsDerechoPopular

Del lado a favor del homenaje a los desaparecidos, la riña estuvo así:

Quien comenzó a destacar la diferencia entre marchas fue Sergio Maldonado.

image.png

El 24 de Marzo Marchamos por la Memoria de los 30.000 compañeras y compañeros detenidos y desaparecidos. Para marchar contra La Corte Suprema es otro dia. El 24 de Marzo no se negocia. #Son30Mil #24DeMarzo El 24 de Marzo Marchamos por la Memoria de los 30.000 compañeras y compañeros detenidos y desaparecidos. Para marchar contra La Corte Suprema es otro dia. El 24 de Marzo no se negocia. #Son30Mil #24DeMarzo

Hay que tener en cuenta que Gustavo Sylvestre es un periodista de C5N más cercano a Alberto y la Casa Rosada que a CFK. Por eso publicó lo siguiente:

image.png

Totalmente de acuerdo! El 24 de marzo NO se mancha, con otras consignas! Totalmente de acuerdo! El 24 de marzo NO se mancha, con otras consignas!

image.png

Suscribo cada palabra. 24 de Marzo es DDHH, es compañeros desaparecidos. Es Memoria! Y no se toca Suscribo cada palabra. 24 de Marzo es DDHH, es compañeros desaparecidos. Es Memoria! Y no se toca

image.png

47 años del golpe genocida, MARCHAMOS A PLAZA DE MAYO Viernes 24 de marzo ¡30.000 PRESENTES! 47 años del golpe genocida, MARCHAMOS A PLAZA DE MAYO Viernes 24 de marzo ¡30.000 PRESENTES!

---------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Mauricio Macri salió en auxilio de Martín Maquieyra (PRO)

Difícil ser periodista oficialista con Gabriela Cerruti

Viernes rojo en el panel, caída del dólar blue y BCRA activo

Frente de Todos: Una mesa a la que le cuentan las sillas