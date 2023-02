precios justos massa.jfif Massa relanzó 'Precios Justos'. Se esperan resultados pocos promisorios para la inflación de enero.

Por su parte, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, estimó el índice de precios de enero en el 5,6% y proyectó la inflación anual en casi el 98%. Hay que decir también que esa encuesta entre analistas económicos previó en octubre una inflación del 100% para 2022, lo que no ocurrió (aunque quedó muy cerca). Una inflación que mantenga un sesgo alcista desbarata cualquier proyección de Massa candidato. Por eso el ministro insiste en que no lo suban a la carrera. Con esa duda alrededor de Massa, Cristina Kirchner autoexcluida de competir -al menos hasta nuevo aviso- y otros postulantes disminuidos (el berrinche off the record de 'Wado' de Pedro terminó en un bluff que dejó al ministro del Interior con una imagen poco digna de una candidatura presidencial) en el entorno de Alberto Fernández no ven razón para que éste decline su ambición reeleccionista.

