Sergio Massa también necesita un Orden Fiscal 2.0

¿Qué sacrificio está dispuesto a hacer el Frente de Todos a cambio de permanecer en el poder? La sabiduría popular enuncia "Si quiere celeste, que le cueste". El FdT debe respaldar a Massa sorprendiendo a los opositores con un mayor corset fiscal. No es sencillo. La UCR se lo negó a Raúl Alfonsín y por eso murió el Plan Austral. El PJ se lo negó a Carlos Menem y fue la muerte anunciada de la Convertibilidad.

precios justos massa.jfif Sergio Massa anunciando Precios Justos.

Precios Justos

Acerca de la tasa de interés que aún no es lo suficientemente elevada, la consultora Equilibra desliza un concepto clave:

"Tanto la tasa mensual efectiva que pagan las letras del Tesoro (6,5%), como la Leliq (6,3%) y los plazos fijos minoristas (6,3%), superan a la inflación esperada para enero (5,7%) y al crawling-peg del tipo de cambio oficial (5,5%). ¿Serán suficientes para retener a la masa de pesos privados que vencen en los meses pre-electorales, y los que se van a ir sumando, por ejemplo, de la mano de un posible “dólar soja 3”, o un push fiscal electoral?".

Massa no debería avergonzarse porque en el año político no satisface los reclamos de la demagogia renacida. Que lea el informe del FMI sobre China. La economía china crecerá 5,2% en 2023, contra 3% en 2022. Y de todos modos, "la economía china necesita políticas macroeconómicas integrales y reformas estructurales para asegurar la recuperación y promover un crecimiento equilibrado, verde e inclusivo", según el FMI. Los cambios deben ser ejecutados porque la bonanza es pasajera.

Los Precios Justos pueden interpretarse o como una medida transitoria hasta tanto se ejecuta el Orden Fiscal 2.0 de estabilidad o como un intento de evitar el Orden Fiscal 2.0. Es decisivo cómo lo leeran los agentes económicos.

Hay otra interpretación posible: enero a marzo obliga a Massa a la defensiva, intentando que no se desordene el esquema organizado desde agosto a diciembre 2022. Precios Justos 2.0 es el parche para esperar por los dólares del campo de marzo / abril y la menor presión de precios post inicio de clases. Si esto fuese cierto, es malo.

En concreto: Massa logró estabilizar volcándose a la ofensiva, desafiando a casi todos y así él impidió una crisis que era terminal para el Frente de Todos. No hay tiempo para cambiar el libreto.

Para colmo en enero sucedió el aumento en el precio de la carne vacuna en la última semana -el precio de ese producto estuvo muy atrasado durante 2022- y empujó la inflación del mes a un valor cercano a 5,9%.

El precio de la carne en el Mercado Agroganadero de Cañuelas (MEG) registró un aumento de hasta 30% en la última semana de enero, y se desconoce cuándo y cómo llega a los consumidores, menguando su poder de compra.

La consultora LCG informó que la variación del precio de la carne en el período en estudio fue de 5,3%. Luego, el rubro 'Comidas Listas' aumentó 3,8%, 'Panificados' creció 3,3%, 'Condimentos' subió 3%, 'Aceites' ascendió 1,9%, 'Lácteos y Huevos' 1,9%. Por suerte bajaron 'Verduras' 2,2% y las 'Frutas' no aumentaron en promedio.

La consultora C&T ubicó la inflación de enero en 6,4%, y la Fundación Libertad y Progreso la estimó en 6,3%. En tanto, CREEBA estimó en 6,5% la variación de precios promedio en su zona de influencia, zona sur de la provincia de Buenos Aires.

El dato oficial del INdEC se conocerá el martes 14/02. Muchos afirmarán que Massa ha retrocedido. O que el Massa 1.0 se deshilacha.

Entonces, el Precio Justos 2.0 es legítimo, necesario, pero no suficiente.

"Este programa lo que pretende es, al contener el 86% de los productos que consumen los argentinos, darles 2 certezas: que hay casi 50.000 productos y que del 01/02 al 30/06 van a aumentar sólo 3,2% mensual", dijo el ministro Massa en el Centro Cultural Kirchner.

Massa anunció una canasta escolar para el inicio de clases y un criterio único para el aumento de cuotas de escuelas privadas con un sendero de 3,5% mensual hasta el 30/06. Todo valorable pero también discutible en cuanto a su cumplimiento por más vasto control online que se implemente. Hace falta el Orden Fiscal 2.0 porque

la inflación es el principal problema para los argentinos y

el desorden de la economía que produce el Estado todavía existe y los agentes económicos o lo perciben o lo conocen.

A nadie le importa lo que dice el meme que preside el Ejecutivo Nacional, con deslices tales como el que lanzó en Concepción del Uruguay (Provincia de Entre Ríos), ante el gobernador Gustavo Bordet, que no lo acompañó en la irresponsabilidad contra la Corte Suprema: "Cuando veo que hoy la industria hotelera y gastronómica está a full, ahora resulta que las quejas que yo escucho es que para ir a comer hay que esperar 2 horas". Un enfoque insuficiente, limitado, histriónico del presente, anclado en que Massa siga conteniendo los vientos.

massa precios justos.jfif CCK para Precios Justos 2.0 pero no es suficiente.

Última para Marangoni & Rodríguez:

"El ancla preferida en tiempos electorales es el tipo de cambio oficial, que generalmente comienza su atraso entre 6 y 9 meses antes. Al mirar el crawling peg del BCRA podemos decir que ya comenzó: de una devaluación de 6,7% mensual en diciembre pasamos a una de 5,4% en enero, con un IPC probablemente al alza, y que continúa ralentizándose en los primeros días de febrero. El atraso cambiario electoral de 2021 demostró tener serias consecuencias, sobre todo en 2022 y no sirvió como ancla para la inflación, que pasó de 36% dic-20 a 53% en dic-21. Esperemos que no se insista en esta receta fallida que puede resultar una olla a presión agregando otra seria distorsión a las ya existentes en el plano financiero y de deuda. Creemos que no existe margen para ensayar anclar el tipo de cambio. No hay reservas, tampoco confianza y la inflación no dará tregua para relajar ni el tipo de cambio ni la tasa de interés."

Un Massa 2.0 macroeconómico debe llevar al mercado a otro escenario, distinto del previsible o del que están descontando.

Febrero, tal como enero y marzo, será con el BCRA perdiendo moneda extranjera. Ventas por US$ 147 millones en lo que va del mes y en la semana totalizó US$ 262 millones, el mayor desprendimiento semanal de reservas durante 2023. Ya se conocía que iba a suceder. El Palacio de Hacienda debe volver a sorprender al llamado 'mercado' porque la mejor defensa siempre es y será un buen ataque. Esta acción es, quizás, más importante que esperar por una inflación del 3% en abril, que puede ocurrir o no. Sin embargo, sería inapropiado, injusto e insólito apostar un liderazgo a un número. Es honrado reunir algo más, tanto para ganar como para perder.

