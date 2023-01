Vivimos en una sociedad en la que trabajar en relación de dependencia te convierte en una persona afortunada. El empleo informal en nuestro país es bastante alto, y no nos referimos a los monotributistas que, mal que mal, acceden a cierta formalidad en la prestación de sus servicios. No, hay gente que recibe los billetes en mano de forma diaria, semanal, quincenal o mensual. Y esas personas seguramente se preguntan, entre otras cosas, desde qué monto los bancos informan a AFIP cuánta plata tenés en la cuenta y cómo lograr que AFIP no me investigue por compras con tarjeta de crédito o débito.