La Administración Federal de Impuestos Públicos (AFIP) había avanzado con una agresiva estrategia de captación de cuentas no declaradas en el exterior, en la que se detectó el comportamiento financiero de muchos argentinos cuyos montos en el país no coincidían con los movimientos de fondos en el exterior o no coincidían las declaraciones juradas que presentaban afuera con las que hay en Argentina.