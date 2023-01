El truco para eliminar cucarachas con solo dos ingredientes

¿Cómo eliminar las cucarachas al instante? ¿Qué veneno es efectivo para eliminar cucarachas? ¿Qué poner para que no aparezcan cucarachas? Eliminar las cucarachas es una de las tareas primordiales del verano, cuando pareciera que hay cucarachas por toda la casa. Afortunadamente, si el problema no es tan grave, hay más de un remedio casero para ahuyentar cucarachas, más allá del bicarbonato. Por eso, he aquí un truco para combatir cucarachas con ácido bórico, un ingrediente que parece gozar de popularidad como insecticida casero.