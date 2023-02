Dudas sobre la familia judicial de La Pampa 

Ella

Ana Clara Pérez Ballester no contaba con muchos antecedentes profesionales para convertirse en jueza pero la familia judicial la aceptó a causa de su progenitor, Alejandro. Luego, una mano lava la otra, etc. etc. etc.

Según integrantes de la familia judicial pampeana, Alejandro Pérez Ballester cometió un error en irrumpir públicamente en defensa de su cuestionada hija porque así él expuso la realidad de la trama tribunalicia.

Él posteó en una web al padre de Lucio: "Buenos días. Acabo de leer el artículo. Cristian Dupuy, podrías precisar en qué aspecto la justicia civil de La Pampa te falló? Podrías precisarle a los lectores en qué fecha y/o de qué modo y en qué expediente solicitaste el cuidado personal (tenencia) del pequeño Lucio y que la jueza Ana Clara Pérez Ballester te lo haya denegado? Y en su caso, por qué motivo la jueza mencionada te habría denegado tal pretensión (no existió nunca dicha pretensión). Explicá con sencillos fundamentos para los opinólogos...y lo debatimos... Quiero dejar asentado que mi hija, la jueza asesina, nada tiene que ver, y desconoce este comentario. Espero comentarios con nombres y DNI reales".

Un ridículo, para muchos de sus colegas. Es cierto que el estrés era intenso. Que es la hija. Que es una maldita situación. Pero el silencio es salud.

Luego, lo que se cuestiona a su retoño, Ana Clara, nunca fue Cristian Dupuy sino su actuación en el expediente 'Esposito Valenti Magdalena c/ Hidalgo Leticia s/ cuidado personal'.

Sin duda, Alejandro lo sabe. Entonces, plantear lo de Cristian, según varios integrantes del Poder Judicial pampeano, sólo fue para o confundir o para trasladar la acción a otro escenario o para engañarse a sí mismo. Vaya uno a conocer la realidad.

Leticia Hidalgo es la esposa del tío paterno de Lucio y quien tenía la tenencia del niño, quien era feliz. (¿No hubo un estudio ambiental y familiar?).

La madre de Lucio, Magdalena, reclamaba por su hijo mediante denuncias falsas y escándalos constantes porque la tenencia le habilitaba el ingreso Asignación Universal por Hijo. (¿No hubo un estudio ambiental y familiar de la madre?)

Lucio vivía con los tíos por un acuerdo entre los padres y, otra vez más: era feliz. Pero la madre comenzó un litigio por el pan y los peces, no por amor.

El 04/11/2020, la tía de Lucio cedió la tenencia cansada de de los escándalos de Magdalena en la puerta de su casa.

La jueza Ana Clara no la vio venir o no tenía la experiencia suficiente o tenía un preconcepto al respecto.

Y nada cambió hasta la muerte de Lucio, en noviembre de 2021.

Chau

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de La Pampa defendió la actuación de Ana Clara, con un comunicado que sostuvo que la actuación de la jueza "fue adecuada a los hechos que le presentaron y pretensiones esgrimidas":

el 02/07/2019 cuando se otorgó la tutela, y

el 04/11/2020, cuando se homologó el acuerdo de partes y se dejó sin efecto la tutela.

Además, que en la causa "no fueron denunciados ni se presentaron indicios que alertaran situaciones de violencia que ameritaran adoptar otra decisión", y que las decisiones tomadas no fueron apeladas por la familia ni por organismos de protección a la niñez.

Muy triste ese concepto de parte del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de La Pampa.

¿Es realmente lo que opina Laura Beatriz Torres, su titular? ¿Para eso llega uno a magistrado? ¿Para quitarse los problemas de encima? Si un juez no tiene la experiencia y el conocimiento necesarios para estar por sobre el estándar colectivo, ¿para qué concederle tanto poder y privilegio?

La pandemia no puede ser un argumento redentor.

Los días de Ana Clara como magistrada están contados. Su carrera se encuentra manchada y nada podrá borrarlo. Tendrá que lidiar con las sospechas sobre sus decisiones y sentencias. Ni siquiera el paso del tiempo porque ahora vendrán las instancias de apelación, y su nombre y apellido seguirán rebotando.

No se trata de juicio político sino del famoso intangible: la credibilidad.

Pero el problema lo tiene la familia judicial, una Casta, que en La Pampa la pasaba bien pero ahora aparecen las preguntas sobre su eficiencia y ecuanimidad.

Hagan algo, gente, porque el tsunami está en gestación. No sea que por cualquier tema futuro, estos acontecimientos pasen un costo adicional.

----------------------

Más contenidos en Urgente24

Alerta nacional en Juntos por el Cambio por las encuestas

Tarjeta de crédito y débito: Claves para que AFIP no te investigue

Polémico Javier Milei: Ninguneo a La Pampa e improvisación

Estados Unidos da luz verde a nueva puerta con Ezeiza

Lobby textil: El real drama de vestirse en Argentina