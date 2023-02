Lobby textil: El real drama de vestirse en Argentina

etsy lobby textil 2.jpg

Cabe aclarar que la tiktoker luego de una exhaustiva investigación, se encontró con la sorpresa de que además, su encargo es un gasto diario, ya que debe pagar otra suma, también en dólares, por el simple hecho de permanencia. Es decir que ella debe pagar por cada día que pase en el depósito almacenado en aduana. Sin dudas, esto causó indignación para las más de 294 mil personas que vieron su video posteado en TikTok.

Algunos intentaron aconsejarla sin éxito, otros se solidarizaron con su situación y se ofrecieron a armar una vaquita para juntar toda la plata, otros le recomendaron dejar su alias para transferirle o también organizar una rifa para juntar todo y darle la felicidad de por fin poder retirar sus prendas.

Pero la joven finalmente se sintió vencida por esta modalidad que día a día se lleva puesto de miles de argentinos, porque su caso es uno más del montón para los que trabajan en Ezeiza. Con el pasar de los días subió otro video explicando todo el procedimiento que iba a tener que llevar a cabo para retirar su pedido y en un gesto triste pero tratando de mantener su humor concluyó “Lo único que podemos hacer es… Morir ¡Pero! Pueden ir a ver mis videos de youtube con el que cobro dos mangos con cincuenta así en algún momento puedo comprar de nuevo, gracias”.

Durante el 2021, el monto importado de las prendas de vestir se redujo en un 17,1% durante el período de enero-octubre, frente al mismo período del año anterior, y representó el valor más bajo de los últimos 14 años, de acuerdo con un informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI).

Por otro lado, en octubre del 2022 el ministro de economía Sergio Massa anunció en forma de amenaza abrir las importaciones como consecuencia a los precios inflados que las marcas le ponían a sus prendas, llegando a comercializar jeans con incrustaciones de bijouteria a más de $100.000 pesos argentinos.

"Si en una semana no tenemos acuerdo, abrimos las importaciones”, sostuvieron fuentes del Ministerio de Economía. Durante septiembre pasado, la categoría de Prendas de Vestir y Calzado registró un aumento del 118% interanual, según reveló el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Estuvo 35 puntos por encima del nivel general de precios, que fue del 83% en un año.

Consultado sobre si abriría las importaciones en el rubro que más aumento sus precios en el último año dentro del índice de precios al consumidor (IPC), Massa dijo: “Si no acuerdan, sí”. Por este motivo, les reclamó a las empresas del sector “un programa de precios por cuatro meses para frenar la locura”. El ministro se enojó fuerte con los empresarios: “No hay índice que explique lo que hicieron”, exclamó delante de los principales ejecutivos del sector.

El sector de la moda espera una desaceleración en 2023

The Business of Fashion (BoF) y McKinsey & Company han presentado The State of Fashion 2023 coincidiendo con el segundo día de VOICES, la reunión anual de BoF para grandes figuras y personalidades del sector de la moda.

El análisis del informe revela que la industria va camino de una desaceleración mundial; la combinación de la guerra en Ucrania, el aumento de la inflación y las presiones de la cadena de suministro está creando un panorama sombrío para este año. Una de las principales conclusiones del informe señala que el 56% de los ejecutivos de la industria de la moda espera que las condiciones empeoren en 2023.

