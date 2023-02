Menstruación en Telefe: Memes y críticas a Barbarossa/Pazos

Los memes del momento

image.png

*Le avisan por cucaracha* -Georgina, Jujuy se manchó un poquito, avisale disimuladamente. Georgina: *Le avisan por cucaracha* -Georgina, Jujuy se manchó un poquito, avisale disimuladamente. Georgina:

image.png

Jujuy menstruando / yo menstruando Jujuy menstruando / yo menstruando

image.png

Georgina cuando Jujuy se dio vuelta Georgina cuando Jujuy se dio vuelta

image.png

Georgina explicándole a Jujuy que tiene el pantalón blanco manchado de sangre de menstruación en el programa en vivo más visto de la mañana: Georgina explicándole a Jujuy que tiene el pantalón blanco manchado de sangre de menstruación en el programa en vivo más visto de la mañana:

image.png

Con amigas como Nancy Pazos no sé necesita enemigos. Miren como observa el pantalón de Sofiju y no le avisa. Se puede ser tan mala leche? Con amigas como Nancy Pazos no sé necesita enemigos. Miren como observa el pantalón de Sofiju y no le avisa. Se puede ser tan mala leche?

image.png

Uh ahora con lo de Jujuy las mujeres van a empezar a hablar de menstruación Uh ahora con lo de Jujuy las mujeres van a empezar a hablar de menstruación

image.png

Vi un tweet referido a lo de jujuy diciendo q cuando ponzio se mancho con sangre nadie dijo nada " xq era un macho". Cuando realmente las burlas a ponzio fueron mucho peores, encima no x algo normal como ahora sino algo de salud. no es el sexo, son los pelotudos Vi un tweet referido a lo de jujuy diciendo q cuando ponzio se mancho con sangre nadie dijo nada " xq era un macho". Cuando realmente las burlas a ponzio fueron mucho peores, encima no x algo normal como ahora sino algo de salud. no es el sexo, son los pelotudos

image.png

Modelo de como NO se debe actuar ante un infortunio de una invitada en #ALaBarbarossa con Jujuy Gimenez ¿la descuidaron? Modelo de como NO se debe actuar ante un infortunio de una invitada en #ALaBarbarossa con Jujuy Gimenez ¿la descuidaron?

¿Campaña o accidente lo que ocurrió en el programa?

Por otro lado, surge un debate interesante en redes. El accidente ¿Estuvo armado o fue en verdad algo inesperado? Es interesante traer esto a colación, justamente porque inmediatamente luego de lo ocurrido, la Ministra del Ministerio de la Mujer declaró lo siguiente en su cuenta de Twitter

image.png

¡Ningún accidente! Lo que sucedió en #ALaBarbarossa es algo que nos pasa a todas las personas que menstruamos 1 vez al mes, durante más 40 años de nuestras vidas. Que no nos de vergüenza. Dejemos de ocultar la menstruación ¡Ningún accidente! Lo que sucedió en #ALaBarbarossa es algo que nos pasa a todas las personas que menstruamos 1 vez al mes, durante más 40 años de nuestras vidas. Que no nos de vergüenza. Dejemos de ocultar la menstruación

Por si fuera poco, el Ministerio de las Mujeres abrió un hilo al respeto también en Twitter.

image.png

Poco después círculo un video evidenciado episodios similares al que sufrió Sufia "Jujuy" en el programa de Telefe. Las casualidades son las siguientes: mujer invitada, pantalones blancos y menstruación

https://twitter.com/estoesdatta/status/1620512984866095104 Ahora.. si esto es una campaña, Jujuy nominada al Óscar #ALaBarbarossa pic.twitter.com/vIcG05O3go — DATTA. (@estoesdatta) January 31, 2023

Y Georgina Barbarossa le dio me gusta a esa misma publicación.

image.png

Las cosas siguen sin quedar solamente ahí. Resulta que el periodista y conductor Angel de Brito comentó lo siguiente.

image.png

Lo de #Jujuy fue parte de una campaña publicitaria, excelentemente ejecutada. Todos “caimos” Lo de #Jujuy fue parte de una campaña publicitaria, excelentemente ejecutada. Todos “caimos”

Parece que en México ocurrió exactamente lo mismo.

image.png

------------------------------

Más contenido en Urgente 24

El kirchnerismo en su laberinto: Marcha #1F contra la Corte

Atentado: La Cámpora acusó a Alberto de "licuar" el caso

Dolor de cabeza para Alberto Fernández: 'Olivosgate' sigue abierta

Un barón del Conurbano le para el carro a Kicillof por la reelección