Bomba de Gran Hermano: Expulsión y entrarían tres jugadores

Si bien Díaz no sólo fue advertida sino también sancionada (no puede votar, no puede participar en la próxima prueba del líder y fue directo a placa), ya sea intencionalmente o no, la concursante continuó brindándoles a los participantes datos sobre el exterior. En caso de ser directamente eliminada, serán tres y no dos los antiguos participantes que volverán a entrar con el repechaje.