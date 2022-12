Martín Liberman no afloja: "Lionel Scaloni pensó como yo"

https://twitter.com/libermanmartin/status/1605177809063870465 Soy tan feliz como cualquiera de ustedes. Mi profesión no se trata de apoyar sino de decir, opinar. Así la entiendo. Scaloni cuando llegó no tenía experiencia. Hoy es TOP. Messi nunca antes había jugado como estos 2 años. Y hace 2 años q lo elogio a él y al cuerpo técnico. pic.twitter.com/idceemcpTh — Martin Liberman (@libermanmartin) December 20, 2022

No conforme con esto, el periodista subió un video de 42 minutos a su canal de YouTube, titulado exageradamente como PRUEBAS IRREFUTABLES DE MI VERDADERO PENSAMIENTO SOBRE MESSI Y SCALONI QUE DESTRUYEN LAS FAKE NEWS. En el mismo, Liberman se dispuso a demostrar que, por el contrario, en los últimos años se había dedicado a alabar tanto al astro argentino como al DT, y ninguneó a sus críticos:

Por estas horas muchos, pretendiendo hasta darme clases de cómo hacer mi trabajo. No se en dónde han estudiado, dónde se han formado, quién les enseñó. 'No, el periodista está solamente para informar', yo la verdad que no entiendo de dónde han sacado eso. ¿Quién les dijo eso? Por estas horas muchos, pretendiendo hasta darme clases de cómo hacer mi trabajo. No se en dónde han estudiado, dónde se han formado, quién les enseñó. 'No, el periodista está solamente para informar', yo la verdad que no entiendo de dónde han sacado eso. ¿Quién les dijo eso?

https://twitter.com/libermanmartin/status/1607368697974517762 Sentime basurita. Ese vídeo es viejo. Quien sos? Para quien operas? Ese vídeo es público gil de cuarta. No hice nada para ocultarlo. Con el diario del Ali es son todos cracks. Pregúntame q opino hoy servil sujeto alcahuete chupamedias. Talvez logras q TW siga algún jugador. https://t.co/nQn64zeVML — Martin Liberman (@libermanmartin) December 26, 2022

Si bien es cierto que no sólo el periodismo deportivo sino los hinchas en general dudaron en un primer momento de la designación de Scaloni, quien no había tenido ninguna experiencia previa, como el técnico de la mayor, las palabras de Liberman quedaron resonando debido a la desmesura de las mismas.

