Coti de Gran Hermano, mentira con 'patas cortas'

En tanto, la actriz y modelo, Julieta Poggio, se unió a su compañera Romina para refregarle a su actual adversaria que descree totalmente de sus palabras:“¿Qué te pasa? te ponés como loca, porque tenés el culo sucio, ya sabemos que venís a jugar, a vos te gritan traidora todos los días. Ya sabemos cómo sos, ya nos dimos cuenta cómo sos, no hace falta que aclares que venís a jugar. No sabía que era verdad que estaba bueno nominar amigas. Yo al menos falsa no soy. La gente lo ve todo, ya lo sabemos y ya lo comprobamos”

TRAICIÓN A LA LUZ: la pelea entre Coti, Romi y Juli frente a todos - Gran Hermano 2022

