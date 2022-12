Resulta que, ya desde hace unas semanas, se instaló la posibilidad de que la participante Daniela Celis haya compartido una relación sentimental con la ex pareja de la también concursante y ex diputada nacional, Romina Uhrig, mientras aún estaban juntos. El hombre es cuestión es nada más ni nada menos que el ex intendente de Moreno kirchnerista, Walter Festa.