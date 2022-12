Para fortuna del comunicador, Luis 'Streamer' ya confirmó su salida.

image.png Luis Enrique, sin cargo.

Luis Enrique es historia: Quién es el nuevo DT de España

El sucesor de Luis Enrique es quien estaba a cargo del seleccionado Sub21 de España: Luis de la Fuente. El elegido llegó a las formativas de la selección en 2013 y ganó dos Eurocopa (la 2015 con la Sub19 y la 2019 con la Sub21), además de conseguir la medalla de plata en Tokio 2020.

"La RFEF ha elegido a Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional absoluto. El director deportivo, José Francisco Molina, ha trasladado un informe al presidente, Luis Rubiales, en el que recomienda la elección del técnico riojano, hasta ahora seleccionador sub-21, para liderar la nueva etapa que comienza después del Mundial de Catar", había informado la federación de Real Federación Española de Fútbol, consumado el alejamiento de Enrique.

Un futbolista histórico se retiró de la Selección de España: Quién es

Se trata de Sergio Busquets, experimentado volante central del FC Barcelona y campeón del Mundo con su selección en 2010.

Con la camiseta de 'La Roja', 'Busi' sumó 143 participaciones. Debutó en la Selección en 2009 y jugó cuatro mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Además, estuvo presente en el plantel ganador de la Eurocopa 2012.

Así lo comunicó en sus redes sociales:

"Me gustaría anunciar que después de casi 15 años y 143 partidos, ha llegado el momento de despedirme de la selección. Quisiera agradecer a todas las personas que me han acompañado en este largo camino. Desde Vicente del Bosque que me dio la oportunidad de empezar, a Luis Enrique por hacerme disfrutar hasta el último segundo", comenzó el mediocampista en un extenso comunicado de Instagram.

El futbolista de 34 años le dedicó unas palabras de agradecimiento a los técnicos que lo dirigieron en el seleccionado espaol: "Quisiera agradecer a todas las personas que me han acompañado en este largo camino. Desde Vicente del Bosque que me dio la oportunidad de empezar, a Luis Enrique por hacerme disfrutar hasta el último segundo. También agradecer la confianza de Julen Lopetegui, Fernando Hierro o Robert Moreno, así como, a todos sus staffs".

Y también a sus ahora ex colegas: "Y cómo no a todos y cada uno de mis compañeros, con los que he luchado por intentar llevar a la selección donde se merecía, con más o con menos éxito pero siempre dándolo todo y con el mayor de los orgullos".

Ha sido un honor representar a mi país y llevarlo a lo más alto, ser campeón del Mundo y de Europa, ser Capitán y disputar tantos partidos, con mayor o menor éxito pero siempre dándolo todo y aportando mi granito de arena para que todo fuera lo mejor posible y que todos sintieron lo importantes que son, ayudando a todos y luchando por un mismo objetivo, con experiencias únicas, inolvidables y históricas, culminó Sergio Busquets Ha sido un honor representar a mi país y llevarlo a lo más alto, ser campeón del Mundo y de Europa, ser Capitán y disputar tantos partidos, con mayor o menor éxito pero siempre dándolo todo y aportando mi granito de arena para que todo fuera lo mejor posible y que todos sintieron lo importantes que son, ayudando a todos y luchando por un mismo objetivo, con experiencias únicas, inolvidables y históricas, culminó Sergio Busquets

Busquets había sido candidateado por el propio Luis Enrique para continuar representando a su selección, al menos por un Mundial más. Ni una ni otra, ya que el DT no siguió a cargo del proyecto y el futbolista colgó las botas en 'La Roja'.

