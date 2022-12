Adiós 'Frodoneta', Gran Hermano: Agustín la pifió en El Debate

“Yo no buscaba salir así, no está en mí ser así aunque reconozco que son partes mías. El juego no fue perfecto y yo no soy perfecto, se me fue de las manos pero necesitaba salir para tener información del afuera, Yo sabía que lo que hice no estuvo bien, siento que todo se me fue de las manos”,dijo Agustín en el Debate de GH, momento que alcanzó un pico de rating de 21,9 puntos, quien buscó continuamente en dicha Gala justificar su machirulismo, argumentando que era parte de una estrategia de juego, cosa que generó risas entre varios de los panelistas tal como Gastón Trezeguet.

https://twitter.com/BigMememon/status/1602479801901764608 Del Moro tiene 3 hijas mujeres. No puede no mirar a Agustín con cara de total repulsión pic.twitter.com/Lxb1USYcVd — Gran Hermano Mememon (@BigMememon) December 13, 2022

Al borde de lo patológico, Agustín planteó que su salida del reality formó parte de su estrategia, mientras se autoposicionaba como la mente brillante de Big Brother, incapaz de aceptar su derrota frente al panel. “Un poco lo anticipaba, que tenía planeado salir esta semana o la otra, en todo caso. La salida de la casa fue la parte uno de mi jugada. Hoy acá con todos ustedes es la parte número dos. Y pronto se viene la número tres. Lo que pasó fue que el juego no es perfecto y todas las jugadas no salen como uno quiere. Aunque el efecto es el deseado que es el estar acá, no es como yo pensaba salir”,declaró Agustín mientras los panelistas lo observaban atónitos con semejante falta de percepción de la realidad: medio país lo enjuició como abusivo y mal perdedor.

https://twitter.com/MeriLucas21/status/1602469307425882112 Agustín: Lo del Drive era un juego para que la gente lo vea y me saqué, porque necesitaba un parámetro del afuera, así después vuelvo a entrar..



JAJAJAJA NO LE CREO NADA #GH2022 #GranHermano pic.twitter.com/w7cRiNdObp — Lucas (@MeriLucas21) December 13, 2022

